46歲郭羨妮隔6年復出拍劇全靠女兒夠獨立：我已經自由啦

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-02-21 15:15

郭羨妮（Sonija）今天（21/2）出席ViuTV劇集《冥冥之中》的拜神儀式，自2015年拍攝完《無雙譜》之後，Sonija已經相隔6年沒有再接拍長篇劇集，她解釋接拍這劇集除了角色特別之外，Sonija說主要原因是女兒長大了，「阿女已經可以獨立，我已經自由啦，因為我以前成日都話唔出得嚟係因為要睇住佢，要睇佢功課各樣，依家大咗，所有事佢打開電腦可以自己做，好神奇8歲9歲小朋友可以咁樣做，我想像唔到我當年係會做到咁嘅事，因為年代唔同咗，我都係大學先用電腦，佢小朋友好細個已經接觸，我要問返佢點電腦方面點用。」

Sonija笑言太久沒有拍劇，記對白差了一點。（梁碧玲攝）

Sonija不時都在網上大曬凍齡樣貌，令一眾網友好奇到底是如何保養，今天在活動中看見Sonija，完全不像46歲，更像30出頭的少女一樣，在保養方面她說：「好難Keep，我舊年肥過一輪，肥個陣咪唔Post相，我又唔會特登整S個啲美圖。上年因為疫情冇工開，休息多，（咁你點Keep）我冇乜去美容院，敷面膜囉，同埋瞓好多，咪冇咁殘，同埋接咗呢部劇都Keep返身形。」

Sonija說這次合作對手全部都係第一次合作。（梁碧玲攝）

另外電影《尋秦記》昨天（20日）出了預告，可是連本人Sonija亦不知情，她說：「我都係朋友講我先知，我都希望快啲出，大家都好期待，到時大家要睇。」

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