王君馨自爆比老公更有性慾：佢剩係咸濕

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-22 18:40

王君馨於2017年同老公Daniel喺美國結婚，結束11年嘅遠距離戀愛，婚後老公更為佢搬到香港。。(gwgurlie86@IG)

王君馨(Grace)曾自爆精神出軌，戀上劇中嘅拍檔，激到老公非常生氣同崩潰。日前王君馨與YouTuber Emi Wong齊齊玩「婚姻Q&A」時，除自爆自己係老公第七任女友之外，喺問到「邊個更有性慾」時，王君馨竟然話係自己！她說：「我係挑逗，佢就係咸濕，我成日都諗如果你咸濕，點解唔挑逗下我呢，咁你會可以令我咸濕啲嘛。」她之後取笑老公嘅挑逗非常兒戲。

自認性慾比老公多。

王君馨之後提到讀書時非常鍾意被男友包圍，搞到當時仲係男友身份嘅老公Daniel成日都嬲豬，直到二人有宗教信仰後，王君馨先明白咁做其實唔係咁啱，所以每次約朋友食飯時，都會同老公講聲，但反觀老公就好少咁做。

王君馨又話拍《尖叫》MV時，由於有唔少貼身火辣場面，所以除事先同老公申請，又介紹埋MV男主角林德信比老公認識。（gwgurlie86＠IG圖片)

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