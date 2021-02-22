張敬軒工人「遮遮」煲粥煲到「爆煲」兼屍骨無存：港九新界第一人

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-22 22:14

歌手張敬軒（軒仔）家中的工人姐姐（遮遮）過去自製多款「災難級早餐」，被軒仔擺上網爆紅後頓時升級為「早餐KOL」，清一色麵包配粥水更成經典。今日（22/2）軒仔竟爆遮遮烏龍事，原來遮遮煲粥煲到連個煲都壞埋，認真誇張。

張敬軒今日爆遮遮煲粥煲到「爆煲」。

軒仔今日於Instagram曬出與遮遮的對話截圖，遮遮告訴張敬軒電飯煲已「Explode（爆炸）」，並只拍下電線插頭，似乎其他「屍骸」已消失無蹤。軒仔見狀大惑不解地表示：「我真係諗都冇諗過，最先頂唔住嘅竟然唔係我，而係屋企個電飯煲......煲粥煲到個煲都爆埋，我諗佢係港九新界第一人。」

遮遮仍執意要買回一個有煲粥功能的電飯煲，令軒仔大感無奈。（IG@hinscheung）

他又公開悼念電飯煲，「Dearest煲，你辛苦了，我都唔差，下次希望你可以做個燜燒煲、真空煲、沙煲... 總之乜煲都好喇！最緊要記住唔好返嚟我哋屋企！」張敬軒更笑言遮遮仍執意想買個有煲粥功能的電飯煲，他無奈表示：「方丈Yak粥Yak到想還俗。」

點擊看軒仔遮遮「爆煲」爆笑帖文：

點擊下圖看過往遮遮為軒仔準備的「精美」早餐：