被消失的兇案｜林寶玉選完亞姐有戲拍：角色對我來講好大膽

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-02-23 15:00

由羅守耀編劇兼導演的懸疑電影《被消失的兇案》，故事講述大廈重建，發現被深埋八年的人體殘肢，在疑點重重之下如何破案！今次更請來御用班底張兆輝、任達華、邵美琪、洪天明、陳靜DaDa、林雪等人演出，當中也有新面孔，包括應屆亞姐林寶玉。

《被消失的兇案》有張兆輝、任達華、邵美琪、洪天明、陳靜DaDa、林雪等人演出，當中也有新面孔，包括應屆亞姐林寶玉。 （陳順禎攝）

今次是林寶玉選完亞姐後第一次入戲組，她表示：「其實參加完亞姐，對我喺演藝上好有幫助，令我更加清晰自己目標，因為參選期間練大咗個膽，唔好咁怕羞，令到我可以係電影試鏡當中，夠膽盡情發揮。今次角色對我來講好大膽破格，都有動作場面，係意識上都好大膽。」

林寶玉指會有大膽演出。 （陳順禎攝）

同一部戲，有不少重量級演員在陣，雖然林寶玉已有不少拍戲經驗，不過依然感到興奮。「最想同華哥（任達華）同輝哥（張兆輝）對戲，因為曾經同過華哥合作過電影《斷網》，當時做佢手下，見到佢對每場戲嘅專業，好細微嘅野都會留意，所以期待下一次同佢合作。而輝哥係因為睇過佢好多作品，例如《柔道龍虎榜》同《黑社會》等等，輝哥每一個角色都喺活現佢嘅生活中咁樣，所以值得我向輝哥學習透過每一個角色從細節反應到角色入面的故事及背景。」

進行開鏡拜神。（陳順禎攝）

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