陳志雲探討「TVB會唔會滅亡」　龐大規模成阻礙：佢走錯咗好多步

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-24 17:01

前無綫（TVB）高層陳志雲經常在自己的YouTube頻道點評時事，他在昨日（23/2）公開短片中，便分析了TVB高層執位後的發展路向，更討論「TVB會唔會滅亡？」這個問題。

陳志雲探討「TVB會唔會滅亡」。（YouTube@志雲頻道 stephenchannel）

陳志雲指出，曾志偉與三大唱片破冰是「正確的一步」：「雖然呢一步係遲咗，但俗語都有話，遲到好過冇到。香港嘅歌手、香港嘅演藝人、香港嘅製作人需要大家嘅支持，歌手、演藝人、製作人好，電視台自然都會好。喺策略上，呢個動作亦可以話係對ViuTV嘅一種打擊，ViuTV啱啱先搵到歌手嘅一個生存空間，建立同歌手一定嘅關係，仲準備4月份推出自己台嘅流行榜（頒獎禮），應該冇諗到TVB有咁嘅一個轉變。」不過，他仍然對ViuTV充滿信心。

陳志雲在片中又以ViuTV播放《戰毒》造成公關災難為例子，指出觀眾、網民對TVB風格有一種情緒，所以TVB要重奪大眾喜愛，要花大幾倍的力氣和誠意：「而家新媒體嘅發展，TVB又似乎的確係落後於人。龐大嘅TVB，佢本身嘅規模可能已經變成佢最大嘅掣肘。」

至於「TVB會唔會滅亡」，點擊下圖觀看大師點樣講：