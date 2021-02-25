蘇施黃曾被黃霑批為家恥：的而且確我不修邊幅，中英文又差

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-25 10:00

蘇施黃話知道好多人都好憎自己，但佢堅持對人唔對事。（影片截圖）

蘇施黃早年曾患上乳癌，戰勝癌魔後被類風濕關節炎困擾多年，日前她作客馬浚偉節目《緣來自咖啡 2》時，透露當年是在泰國發現自己患上癌症，但因為英文唔好，一開始並唔知道咁嚴重：「我真係唔識聽，因為佢用malignancy，我仲指住問係咩意思，佢望住我好尷尬話係cancer。我七點幾去驗，十二點幾就出現喺報告上，但當時係消化唔到。」

蘇施黃慶幸是在泰國驗身時證實患癌，又指如果喺香港的話，由檢驗到開刀可能需要個多月，等待過程中會胡思亂想。（影片截圖）

蘇施黃之後再去睇腫瘤以及骨科，對方提議她再抽針化驗，雖然口口聲聲話好，但其實覺得嘥錢。「因為件事嚟得好快，即時打返香港，book醫生，一落機就去醫院。」蘇施黃表示由確認患癌到開刀只係一星期時間左右，連香港醫生都大讚泰國醫生嘅辦事效率，而佢自己喺未消化嘅過程中而接受手術，沒有漫長的等待過程。

蘇施黃近年開始做飲食YouTuber ,仲話自己會有其他產品推出。（影片截圖）

節目中，蘇施黃又提到自己與劉天賜是叔姪女關係，二人曾被黃霑批為劉家耿辱，她說：「因為我屋企都係一啲文人，佢識我屋企好多上一輩嘅人，經常一齊食飯一齊玩，佢話你同劉天賜都算係劉家耿辱。的而且確我不修邊幅，中英文又差。」