BTS事務所Big Hit去年逆市勁賺55億　疫情下反創公司歷來最佳業績

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-25 03:00

韓國男團防彈少年團（BTS）所屬的事務所Big Hit疫情下賺到盤滿缽滿，去年更「疫」市創業績新高。根據Big Hit周二（23/2）公布的初步統計結果，2020年公司全年銷售額為7963億韓圜（約55.8億港元），營業利潤為1424億韓圜（約9.97億港元），當期淨利潤為862億韓圜（約6億港元）。

BTS防彈少年團近年在全球人氣爆燈。（視覺中國）

有韓媒報道稱，Big Hit銷售額比2019年上升了36%，營業利潤和當期淨利潤分別增加了44%和19%，在疫情創下公司成立以來的最高業績。Big Hit亦透露，2020年第四季度的銷售額為3123億韓圜（約21.9億港元），營業利潤為525億韓圜（約3.67億港元），分別比前年同期增加了117%和122%。

BTS。（視覺中國）

以BTS、Seventeen、TXT和ENHYPEN等為首的團隊的專輯銷售量比前一年增加196%， Big Hit去年擴充事務所至5間，營業額絲毫不受疫情影響。

Big Hit方面回應稱，公司業務結構紮實，再加上與各公司的合作，才有可能達成歷史最佳業績。

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