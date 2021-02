撰文: 張嘉敏 最後更新日期: 2021-02-25 15:30

剛過完農曆新年仍未正式踏入春天,天氣乍暖還寒之際,應屆香港小姐冠軍謝嘉怡(Lisa)已急不及待出海玩滑水。昨日她於IG post了最新滑水短片和靚相,並留言表示:「I have always had a love for water and sports. Swipe to see me overjoyed after swimming as a child ... 」說自己從小就喜歡玩水上運動,並post了自己小時候游完水的舊照同大家分享。有網民就錯重點,發現Lisa今次所穿的泳衣與她於2月初出海時穿的一樣,竟然大讚她慳家貼地,大讚她是寶藏女孩,又笑指她一套泳衣走天涯。

點擊睇Lisa最新滑水靚相以及她的其他靚相: