陳自瑤被閨密踢爆雙面人愛黑面兼師奶　首公開BB相可愛到融化

撰文：張嘉敏
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現年39歲的索爆人妻兼靚媽陳自瑤（YoYo）最近十分之活躍於社交網，她早前還開設個人YouTube頻道，正式進軍YouTuber界。她的第三條短片昨日已經出爐喇，今次的主題是閨密大踢爆，她與好姊妹黃翠如與連詩雅 ( Shiga ) 一起拍片，跟大家分享她們為什麼會如此老友，又互數彼此的優點缺點。
三人係好閨密。(陳自瑤IG)
她們三人是因為2018年12月拍攝劇集《那些我愛過的人》而結緣成為閨密，Yoyo被形容是「雙面人」，本以為她經常黑面難以靠近，但跟她熟稔後就會像「開籠雀」一樣講個不停，完全是判若兩人。而幕前一直以索爆人妻靚媽形象示人的她，原來私底下十分之師奶，不但衣着樸素，更非常愛養生。另外Yoyo於抖音公開了她2、3歲時的BB舊照，十分之可愛，獲網民大讚萌爆，有網民就表示：「心都融化了。」
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