陳展鵬等足21年終於推出新歌　將以「唱片公司一哥」身份重返樂壇

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-25 17:30

無綫近日出現了人事大變動，由曾志偉出任副總經理（綜藝、音樂製作及節目），並將接任星夢娛樂行政總裁，近日就與三大唱片公司舉行了世紀破冰記者會，香港樂壇將有一片新景象。有傳視帝陳展鵬 (煎pan) 亦有意重返樂壇，他除了有演技，其實他也是唱得之人，多年前曾出過唱片，早前亦簽了唱片公司。近日網上就流出了他的新歌《零歲》MV花絮，有傳他所屬的唱片公司天盟娛樂覺得煎pan現在推出新歌是最佳時機，所以想讓煎pan趁機食住個勢，以無綫親生仔的身份回歸樂壇。

煎Pan係唱得之人。(陳展鵬ig)

有傳煎pan將會以「唱片公司一哥」的身份出席本月26日舉行的加盟唱片公司暨新歌發布記者會，樂易玲會親自見證他重返樂壇，有指其唱片公司為隆重其事，即使疫情令市道低迷之下，仍豪擲6位數位為他舉行全球Live Show演唱新歌。今次是他事隔21年後再次推出個人歌曲，新歌由今屆奪得「叱咤監製大獎」的舒文及「叱咤填詞人大獎」的林若寧聯手為他打造，寓意他在樂壇由零開始重新出發。據悉，煎pan的最新唱片預計於年底推出，待通關後，更會舉行巡迴歌迷見面會。

煎pan一家三口好幸福。(單文柔ig)

點擊下圖逐格睇煎pan間靚屋，以及他一家的靚相：