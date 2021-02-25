蕭正楠有心考藍帶做廚神　自爆叫老婆「廚如」：我真係唔會鬧佢

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-02-25 20:00

蕭正楠今天（25日）出席由他主持的無綫（TVB）烹飪節目《Testing Menu》 記者會，節目中阿蕭跟了多間米芝蓮餐廳的廚師學習烹飪技巧，他說：「呢段時間煮嘢食技巧真係進步唔少，我都真係好想學落去，其實翠如細妹都有學過藍帶，有叫過翠如去，但就一直冇去，咁最近大家都有時間咁不如考慮一齊去考。」

阿蕭有信心考取藍帶，只不過不知道需要多少時間才成功而已。（陳順禎攝）

阿蕭廚藝進步，最開心莫過於太太黃翠如，因為能品嘗阿蕭煮的美食，阿蕭認為能煮飯給太太吃是一種幸福，不過他透露最近稱呼太太為「廚如」，因為賀年食品全都是由翠如煮，笑言翠如最厲害的是有耐性去煎賀年食品。問老婆以前是否廚藝很差，阿蕭靜了幾秒然後忍不住笑出聲說：「唔係咁識囉，我教佢都有做，但可能有時候教步驟會Miss咗一兩個，（教佢個陣會鬧佢？）我真係唔會鬧佢，唔好搞到我面都紅晒啦，冇啲咁嘅事。」

阿蕭工作計劃暫時還在忙後期製作。（陳順禎攝）

現場有師傅的名菜是整豬腳薑，不禁令人聯想起阿蕭學成後，將來生B時會派豬腳薑，他說：「豬腳薑開玩笑，我哋就好隨緣，冇乜特別計劃，如果有好消息咪送豬腳薑，暫時就沒有。」

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