矚目配角｜何綺雲嘆唔識TVB生存法則：做世界仔女先係正常態度

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-26 21:45

何綺雲，身高接近一米八，擁有標準模特兒骨架，初見面時散發出一種「生人勿近」的氣息，尤其是她沒有表情的時候。這個「第一印象」當然並沒有持續太久，訪問當天是情人節，見面第一句她就說：「Hi！等咗好耐？你哋鍾唔鍾意水晶？」隨後遞上一件小型水晶擺設，原來是想送情人節禮物。她說：「唔鍾意嘅送畀媽媽都得！」熱情得很。

47歲的何綺雲原來已經入行20年。（劉智源攝）

訪問前看過不少報道，何綺雲說過自己入行初期不懂「打交道」，看來與事實確有些少出入，最少她聽過「禮多人不怪」這句說話。未開始訪問前，記耆問道：「情人節都要開工？唔同男朋友慶祝？」她笑着回答：「都廿幾年啦，老夫老妻咁。」

何綺雲最近開了一間水晶店。（劉智源攝）

入行20年

隔了一會客人漸漸散去，才正式開始訪問。記者問：「妳入咗行幾耐？」何綺雲打了個突，想了一會才說：「入咗行都差唔多有...20年？01年入TVB，即係出年攞20年金牌！」入TVB工作，每個藝員每過10年都可以獲得一塊「10年金牌」，以作紀念，基本上得到金牌的都可稱作是「資深員工」。

大家睇慣睇熟的《愛·回家》，已經是何綺雲入行十年後的作品。（電視截圖）

入TVB收入減半

要講何綺雲因何而入行，其實就真的是誤打誤撞。她說，中學畢業後想工作時，卻意外地在街邊被模特兒星探發掘，順利成章就做了模特兒。「嗰時做Model應該係我最豐盛嘅時期，好多好多Model工作。我諗嗰時廿幾年前，自己平均都有三四萬一個月，做親casting都係十個中八個。」

何綺雲曾經於1997年，與當時還是模特兒的，15歲的子淇一起拍攝過永安百貨的電視廣告。（YouTube截圖）

她說，後來有一天模特兒公司表示TVB有casting工作，問她去不去。何綺雲當時想了一想，就去了：「順住自己感覺，嗰時我冇乜經濟負擔，又唔係限死要畀幾錢家用，同埋當時我已經同男朋友一齊住又唔使交租，所以就入去試下囉。」自始她就開始了自己演戲生涯，不過入行後只有一年她就發現了一個問題。

何綺雲在《愛‧回家之開心速遞》的角色「Ma姐」十分入屋。（電視截圖）

何綺雲拍戲唔為錢

「犧牲好大，因為入咗TVB！啲人開始唔鍾意用你拍廣告，覺得你唔係佢哋想要嗰類型。」看來事與願違，在電視機出現後，廣告商就將她覺得她不像是模特兒，而沒有用她。她說：「但係嗰時都揀咗入嚟，覺得自己都幾適合呢樣嘢，又唔驚鏡頭，就係傻傻哋咁樣（入咗TVB）。冇錢㗎，個個都知，TVB係少林寺，訓練嚟㗎嘛。人工真係一半都冇純係鍾意做戲。」她解釋演戲可以帶給歡樂之餘，也是釋放自己另一面的一種渠道。

2006年《天幕下的戀人》的高逸嵐（Chris）是何綺雲早期較多人記得的角色。（電視截圖）

入行後被家人誤會貪慕虛榮

入行後人工「冇咁大半」，原來她的家人也十分反對。「佢哋會覺得我：『都唔知你係咪貪慕虛榮！』我會感覺到佢哋唔想我做TVB，嗰時佢哋唔諒解我，我又會好傻咁諗希望自己可以默默耕耘咁做，我覺得我有一日會成功。」正因為如此，何綺雲與家人之間出現了隔膜，整整十年都甚少與家人聯絡。

人稱「Ma姐」的何綺雲有TVB「御用秘書」之稱。（電視截圖）

頭十年與家人關係疏離

「頭嗰十年我好少同屋企人聯絡，因為見到佢哋，個感覺又唔會開心。過年過節都會返一返去，但係有時媽媽打電話嚟，我就會搵藉口，『好忙吖』嗰啲，其實我係逃避緊佢哋，因為好驚。我做緊啲佢哋唔係我咁想做嘅嘢，但係我個人又唔係咁鍾意解釋。」

「點解要逃避？」她解釋是因為自己拿不出應有的成績，去證明自己不是「貪慕虛榮」：「頭十年我做嘅角色三個字就形容到：茄呢啡，但係佢哋唔明我捱呢三個字都好難。」

何綺雲性格較內向。（劉智源攝）

自言不懂TVB高層交際應酬

大家都會聽過，在TVB做藝員，有個「要討好高層」的不成文慣例。意思並不是說需要藝員陪飲陪食，而是藝員多點「打招呼」，盡可能讓監製或高層認識你，繼而得到多些工作機會。不過這也是何綺雲缺少，或者說是她不懂的地方。她說：「而家話咩世界仔世界女，其實態度係正常㗎，但係我嗰時冇，冇醒覺，變咗頭嗰十年條路好難行。」

何綺雲在《迷》飾演差婆Nat哥，唔駛再做秘書，連網友都替她高興。（網上截圖）

慢熱性格阻星途

何綺雲笑說，當時自己不懂人情世故之餘，臉上還經常不覺得露出那個模特兒才有的「cool樣」：「後期啲人同我熟咗，先話返畀我知話我唔出聲，成日唔知隻眼反咗去邊咁，而家諗返，嗰時唔俾人抄都好好彩。出Event我認為自己全程喺度笑，點知原來有人覺得我嬲緊，後尾先慢慢調較返，入咗行十年先變。」她還解釋，是因為自己是「唔夠熱情，怕羞」：「到而家我同監製或者高層傾計我會覺得好尷尬，我覺得好似要求緊某啲嘢咁，我會驚，會成塊耳仔都紅晒！」

何綺雲表示自己不太識討人歡喜：「喺度（TVB）生存到20年都好叻㗎啦。」（劉智源攝）

之後有沒有改變？她自言是分別不大，不過最起碼出event時會笑臉迎人，不會「嚇走啲fans」，既然知道問題就應該去改。她說：「以我咁嘅性格，喺度（TVB）生存到20年都好叻㗎啦，因為我唔係好識討人歡喜或者見到你就好識氹你。我唔抗拒（同人social）呢樣嘢，但係有時做得唔靚就寧願唔好做。而家公司啲人已經接納咗『何綺雲係一個怪人。』哈哈哈，已經唔會覺得我冇禮貌。」

終於，經過10年時間後，何綺雲才捱出頭來，不再需要做「跑龍套」，漸漸獲得一些戲份稍多的角色，與家人的關係也漸漸好起來。

在討論區網友提何綺雲，總有人出這張圖，那次網友的負評，原來對她造成很大打擊。（網上圖片）

因被網民攻擊 從此不敢上討論區

20年演藝生涯，她表示自己最難堪的時間莫過於是2008年《與敵同行》播出後，被網民鬧到一文不值的時候：「拍咗嘢咁耐，有一段時間好驚喺電視機睇到自己，我畀出面攻擊得好勁，到今時今日我都唔敢睇出面討論區，嗰時我仲喺記招喊吖！」

何綺雲曾被網民鬧到一文不值。（劇照）

得珍姐安排拍處境劇

幸而那次之後何綺雲就獲加入拍攝處境劇的機會。她形容這個工作機會為人生的轉捩點：「當時又唔知點解，對你唔望一眼嘅珍姐又擺咗我入處境喜劇。我好肯定，如果珍姐唔撈一撈我，肯定冇人會用我。其實喺《畢打自己人》入面，我都經歷咗好長嘅冇乜對白嘅時期，我諗我係得一集有自己嘅故事，不過唔難捱嘅，因為sitcom好處就係就算你冇乜戲，啲人成日都會見到你，好入屋。」

何綺雲曾在《花樣年華》中飾演孫佳君替身。（電影截圖）

做了20年配角，其實何綺雲都有一個做主角的夢：「公司會覺得我呢個人，係實淨嘅係做戲嘅，所以基本嘢我有自己個位，不過隨緣啦，我都想做主角嘅。我未死嗰日都會繼續等，哈哈。」