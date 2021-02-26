晚吹｜水手爆料富豪上船玩得特別放 過氣港姐落遊艇又會做啲咩?

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-26 19:15

ViuTV節目《晚吹—又要威又要戴頭盔》最新一集請來三位遊艇水手分享工作時嘅所見所聞，見兩位主持人林二汶同余迪偉對於富豪船P都十分好奇，幾位嘉賓亦連環爆料，指唔少富豪都現得好奔放，一直船就剝晒身上所有衣物，因為覺得出咗海就無問題；亦有嘉賓表示好多富豪帶女生上船後，不停混酒予對方喝：「啲女仔可以女仔無晒知覺，上身赤裸，打佢都無反應。」而有嘉賓亦指出曾見過過氣港姐疑似落遊艇搵老細。「報道話佢有男朋友，甚至是未婚夫，但點知畀我哋見到佢好似落嚟搵食，搵老闆。呢頭同人攬頭攬頸，密密斟咁，嗰頭已經喺度濕吻。」另外，他亦表示有港男與女友上船，一開始時大家都玩得好開心，但後來因女友講錯說話，遭港男掌摑，結果喊到落船。

「有老闆同後生女上船，個女仔應該係生理期，由床玩到廁所到廳，我一打開門，好似屠房咁，到處都係血。」（影片截圖）

另一位就指曾見過一位電視上嘅好好先生，在遊艇上反而見到他私底下的一面。「佢落船個吓冇乜特別，不過船入面就有好多性感女仔。突然佢老婆打嚟，佢要成艘船嘅人聲、音樂聲都靜晒。咁佢同佢老婆交代佢做緊咩，佢緊係冇講自己係船上面，話佢自己有嘢做緊，忙緊。你係電視見到佢好正氣，原來佢私底下係咁。」除咗好好先生外，有嘉賓亦都見過一位公眾人物平時形象係打擊毒品、罪惡，但上船後，食煙不特只，仲聞到啲煙有陣怪味，暗示呢位公眾人物吸食毒品，真係信不信由你。

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