陀槍師姐2021｜鄧佩儀憑經驗愈演愈好　遭洪永城推倒頭破血流搶鏡

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-26 21:30

《陀槍師姐2021》中鄧佩儀飾演金海東的女兒許千盈，今日（26/2）播出的第25集，絕對她盡顯演技的一次。

鄧佩儀在《陀槍師姐2021》中飾演金海東（李成昌飾）的女兒許千盈。（電視截圖）

這集講述洪永城（飾張耀忠）終於坐正做元鷹話事人，鄭俊弘（飾程百強）和何依婷（飾妙妙）之後被洪永城嫁禍指他們殺了元鷹原話事人李成昌（飾金海東），於是打算一起「着草」，不過途中遇到警察追捕，何依婷更被車撞車，而鄭俊弘則找洪永城尋仇，因而被鄧佩儀得知洪永城殺了他父親的真相，爭執之外鄧佩儀竟被洪永城推跌至枱角，繼而撞到頭破血流，慢慢失去知覺，未知孰生孰死。

鄧佩儀演技大爆發。（《陀槍師姐2021》截圖）

其實早在數集之前，鄧佩儀在迫問「張耀忠」是否愛她的一幕戲中，已經被激讚演技出色，感動到觀眾。今集許千盈死前，哭着質問洪永城一幕，可說是全劇最精彩的。鄧佩儀的表情由驚訝，到失望，再因為父親李成昌被最愛的人洪永城殺死而傷心痛哭，情節以及演技都十分有感染力。

許千盈（鄧佩儀飾）下場好慘。（《陀槍師姐2021》截圖）

鄧佩儀自奪得《2013年度國際中華小姐競選》冠軍之後，就簽約成為了TVB藝員，2014年首次參演劇集，在《點金勝手》飾演黃宗澤的親妹，可惜演技有侍改進，反應負評居多，之後也參演過《東坡家事》以及《公公出宮》等劇集，但就只是飾演三、四線角色。

直至《律政強人》的強姦戲，才再度被人提起，同年的《幕後玩家》，鄧佩儀的演技更首次獲讚。為了《再創世紀》剪短頭髮的她，更焕然一新一樣，其後《鐵探》、《金宵大廈》、《降魔的2.0》中的表現都大獲好評。點解入行7年還未上到一線位置？大概是她起步較遲，又因為當年已經有李施嬅、岑麗香和鍾嘉欣等同類型女星，所以還未到她上位。

點擊睇鄧佩儀以前演出：

+ 12 + 12 + 12

靚相：