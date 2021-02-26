徐菁遙過年食太多年糕　靠極端斷食法極速減磅：試過7日唔食嘢

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-26 23:15

徐菁遙（Suki，原名徐淑敏）今日（26/2）穿上緊身裙現身九龍灣拍攝有線OTT節目《講媽Beli Bala》，她透露農曆新年期間不停吃年糕和蘿蔔糕，自聖誕節起發福近3公斤，最近透過斷食減磅。除了日常執行的「168」斷食法外，Suki更嘗試過更極端的節食方法：「我試過有一、兩日淨係食菜、飲蔬菜汁同水，不過好極端嘅，唔係個個人都做到。我都試過連續7日唔食嘢，淨係飲湯同水。（有冇唔舒服？）我做晒功課先做呢樣嘢，所以明顯地精神咗，皮膚靚咗，瘦返晒。不過面部（肌肉）會有啲跳動，嗰時好驚，之後中醫話斷食嗰陣飲得太多寒涼嘢，唔記得邊度虛，針灸完之後就冇嘢，所以要做嘅話都要有專業嘅人監察。」

沈卓盈懷胎7月照着高踭鞋開工 親身體會媽媽偉大：感覺好實在！

徐菁遙和沈卓盈現身九龍灣拍攝節目。（劉智源攝）

現年36歲的Suki皮膚依舊白滑，看不出她是三名母親的媽媽。被問到保養凍齡美肌的秘訣，她卻指自己沒有故意護膚：「其實我唔搽防曬，唔敷面膜，所以我都唔知有咩秘訣。我會定期做下facial，只係幾個月先做一次，做醫學美容，激光療程嗰啲。（戴口罩都冇影響？）因為我係家庭主婦，經常要留喺屋企照顧小朋友，唔會成日出街，所以都唔會成日戴口罩，就算戴都唔會化粉底，因為都冇乜大分別。」

談到同場的沈卓盈（Jess）懷胎7月，Suki沒有傳授太多媽媽經，只叫對方要放鬆心情：「我知道有好多人會同佢講，我唔想加重佢嘅壓力。我淨係叫佢放鬆心情，雖然平時佢好開朗，但係生完之後可能會因為荷爾蒙影響，會容易因為一啲小事而唔開心，變咗產後抑鬱。（你試過？）生完大女之後試過一段短時間，無端端會沖沖下涼喊。」她又指自己正轉研自製滴雞精，幫助Jess調理身體。