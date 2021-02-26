沈卓盈懷胎7月照着高踭鞋開工　親身體會媽媽偉大：感覺好實在！

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-26 20:45

懷胎將近7個月的沈卓盈（Jess），今日（26/2）身穿高踭鞋現身九龍灣拍攝有線OTT節目《講媽Beli Bala》，她解釋自己穿平底鞋到達現場，為拍攝而換上高踭鞋，指不擔心有安全問題：「平時都著慣，不過因為大肚，自己都會小心啲，最多都係行幾步路。其實唔使返工嘅時候都係著平底鞋，只不過有記者朋友喺度，同埋上節目，所以著返對高踭鞋，感覺上會靚啲。」

沈卓盈與徐菁遙現身九龍灣拍攝節目。（劉智源攝）

Jess在訪問期間亦分享懷孕時的感覺，她指首三個月在工作期間曾出現妊娠反應，最辛苦的時期已經過去，坦言成為媽媽原來並不簡單：「可能你會聽到朋友話，有咗BB會好攰，會嘔，之前聽完就算，但係到自己感受嘅時候，原來真係好唔同，嗰個感覺好實在，原來唔係你去感受嘅時候，你係唔會知道，依家覺得媽媽好難做，好偉大。」她已經做好心理準備，準備迎接產後更具挑戰的生活。被問及是否已經做好準備，Jess坦言至今未買過所需用品，指希望聽取更多朋友意見才行動，以免買得太多造成浪費。

即將成為人母，Jess與朋友的話題已經離不開媽媽經，不時討論奶粉、尿片、紗巾等，她指自己取經已經取得七七八八。談到懷孕期間如何保持身型，Jess坦言只能盡量靠飲食控制：「荷爾蒙嘅變化係控制唔到，尤其是食嗰方面，因為依家有多一個人分享你嘅營養，所以係比平時嘅食多咗。當然食嘅嘢係健康為主，我上網同睇書，啲文都話如果食完正餐都真係覺得餓，第一樣嘢考慮嘅係生果，之後先考慮奶、餅乾等等，唔好一下子就食碗飯或者麵。」