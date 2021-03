金球獎2021｜Netflix囊括6獎成大贏家　HBO失勢7項入圍只奪1獎

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-03-01 14:28

美國影視界盛事《第78屆金球獎》(78th Golden Globe Awards)於香港時間今早9點舉行,早前宣布入圍名單時,Netflix再次成為獲得最多劇集類獎項提名的串流平台,共入圍20項,反而HBO今年只得7項入圍。而Netflix在頒獎禮中靠《王冠》(The Crown)和《后翼棄兵》(The Queen's Gambit)囊括6大獎項,成大贏家!

Netflix王牌劇《王冠》繼2017年後再次奪得最佳劇集大獎,而劇中飾演「戴安娜王妃」的Emma Corrin、「查理斯王子」Josh O'Connor及「戴卓爾夫人」Gillian Anderson,就分別勇奪電視劇組的視后、視帝和最佳女配角。Anya Taylor-Joy憑Netflix大熱劇《后翼棄兵》(The Queen's Gambit)奪得迷你劇組最佳女主角,同時劇集亦獲得迷你劇組最佳劇集,兩個大獎。不過憑《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)有份角逐音樂及喜劇組最佳女主角的Lily Collins就痛失獎項。

僅次於Netflix的就是POP TV製作的喜劇《富家窮路》(Schitt's Creek)奪得2個獎項,包括音樂及喜劇組最佳劇集和音樂及喜劇組最佳女主角。另外,Jason Sudeikis就憑Apple TV+劇《Ted Lasso》捧走音樂及喜劇組最佳男主角,而Mark Ruffalo就靠HBO劇《I Know This Much is True》中的出色演技奪得迷你劇組最佳男主角。

