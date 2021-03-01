佘詩曼、黎姿難得合體齊凍齡 勾起劇迷《金枝慾孽》回憶

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-01 17:30

佘詩曼同黎姿同為 TVB昔日花旦，不過隨著一個結婚息影一個往內地發戰，難得再碰面，即時勾起不少劇迷嘅集體回憶。(IG圖片)

佘詩曼有份演出嘅內地劇集《燕雲台》去年播出時，昔日好拍檔黎姿亦有出PO幫手宣傳，當時，佢仲笑言「終於只有金枝没有欲（慾）孽了…期待冬日第一杯奶茶」而阿佘當時亦回應「改天跟你們一起約飯，來嘗嘗我新學的奶茶～」。

當年傳佘詩曼同黎姿為爭視后而不和。(網上圖片)

而喺今日，佘詩曼同黎姿就各自喺IG上載合照，只見兩人美麗如昔。佘詩曼以英文表示：「有些朋友不會常見面，但重聚時感覺就像昨天一樣。」並標籤了「還記得金枝慾孽的玉瑩小主和爾淳小主嗎？」，而黎姿亦回覆「妳永遠是我的好夥伴，懷念爾淳、芷若、春分…… 珍惜妳這個好朋友！」

《燕雲台》去年播出時，林保怡同黎姿都有為佘詩曼出PO宣傳。

黎姿同佘詩曼當年先後在《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》、《火舞黃沙》合作，曾經有傳二人因爭獎而不和，但隨著黎姿結婚兼息影、佘詩曼轉戰內地，兩位女神難得合體，網民亦紛紛留言︰「凍齡女神」、「參見兩位小主」、「宮鬥劇鼻祖」等，真係回憶返晒嚟！

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