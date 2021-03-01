宣萱因疫情停做健身　聽朋友意見後即時放棄：影相個人橫咗！

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-01 19:15

宣萱（Jessica）主演的《陀槍師姐2021》這個星期便迎來結局週，今天（1日）她與劇中一眾演員一起出席宣傳活動，在活動中更與陳庭欣（Toby）進行拗手瓜，二人亦出盡力，她說：「我冇諗過Toby咁鬼死大力，我用力佢都定咗係到，唔好睇佢手咁幼，最終我都出盡力佢畀面我讓我贏。」

好盡力。（賴家杰攝）

提到用盡力贏Toby，Jessica笑言因為一直也有健身，不過因為疫情關係便沒有再做健身，加上聽取朋友意見後她決定不再做健身，Jessica說：「我影相有少少冇咁靚，聽咗好多人意見發覺唔得，始終女仔線條要好啲，唔好一嚿嚿肌肉咁，個期影相個人橫咗，成個人大嚿咗，朋友意見都好中肯，所以想似返個女仔多啲。」

同藤麗名都有拗手瓜。（賴家杰攝）

另外宣傳《陀槍師姐2021》到播放結束後，Jessica透露工作計劃未曾停止過：「一直都聽公司安排，不過過幾日之後都要工作，但都係悠閒工作，咁疫情下係受影響，但未到靜止。」

同場加映！

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