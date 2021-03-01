師父有請｜陳凱琳投資6位數做生意純為好玩　曾遭鄭嘉穎反對

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-01 23:45

少婦聯盟大談生意經。

最新一集《師父有請》以「談藝人做生意」，並請嚟「少婦聯盟」陳凱琳(Grace)、龔嘉欣和譚凱琪任嘉賓。陳凱琳表示爸爸雖然係生意人，但沒有給予她壓力要女承父業，而近年自己投資自家落妝棉品牌，純粹係為興趣。

龔嘉欣喺馬來西亞嗁火鍋店，因疫情而大受影響，但佢仲要包員工嘅食宿。

「近年開始做生意係因為生咗小朋友，想多啲時間留喺屋企，又想Keep住工作個人先會醒目啲，但我真係唔叻，所以搵拍檔幫忙。（點揀拍檔？）每個人都唔同，但我會揀本身個拍檔有做開生意，而且係成功嘅，而對方話我知唔會畀呢件事衰，佢有呢個想法，令我更加有信心。」她表示由於落妝棉市面上不多，競爭性不算很大，而且她的品牌價錢相宜，絕對有利可圖。她說：「唔係諗住一開始就賺大錢，只係覺得玩下都好，我好細膽，唔敢投資好大，只係六位數字頭。」她表示暫時生意不錯，快要追到收支平衡。

譚凱琪幾年前都開設過餐廳，本身生意都唔錯，但後來因社會問題，加上租約期滿，所以決定唔做。

麥玲玲指鄭嘉穎講過從來冇做過生意，Grace說：「你真係好記性，佢話自己係辛苦命，每一個賺嘅錢都係自己勞力去賺。（投資物業？）我自己未有物業，我唔識又驚揀錯，一直都未揀啱，而家居住嘅單位係租住，（嘉穎世界各地有物業？）等我返去問下佢先，你喺邊個網站睇到？可唔可以話我知？」Grace表示自己做生意時，嘉穎都擔心她被騙而反對，因她太容易相信別人，但最終她衡量過之後決意去做，嘉穎都表示支持。「佢本身話買100盒化妝棉支持我，但屋企邊有咁多位放？」