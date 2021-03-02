收視滯後報告｜《失憶24小時》開閘脫腳　隨時一失足成千足恨

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-02 02:48

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是2月15日至2月21日。農曆新年過後，兩套於黃金時段播放的劇集終於都是香港劇集，不過兩套的收視都一般，新播放的《失憶24小時》竟然比《燕雲台》還要低！

《失憶24小時》首周錄得22.9點，比上星期的23點的《燕雲台》還低，綜合最主要原因，可能是首5集太過慢，遲遲未入主線，一直都在交代人設和故事背景，可能觀眾覺得悶而棄劇。最慘是即使之後劇情變得緊湊，觀眾也未必會重新追看，所以頭5集的重要性真的很大，今次《失憶24小時》開閘脫腳，隨時一失足成千足恨。

開頭幾集又真係爭啲。（劇照）

至於另一套《陀槍師姐2021》更慘烈，由上星期的22.3點再跌至21.9點，看來頹勢已無法挽回，而更重要的是，接着播放的《大步走》也不能給予人信心，早在myTVgold播放更直接影響收視，看來九半時段還有一段時間是低收視。

《陀槍師姐2021》收視停跌。（劇照）

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均27.7點，最高收視周二(16日)晚29.0點。《失憶24小時》周一至五平均22.9點，最高收視周四(18日)晚23.7點。《陀槍師姐2021》周一至五平均21.9點，最高收視周二(16日)晚22.6點。《多功能老婆》周二至五平均6.0點，最高收視周二(16日)晚6.6點。

另外，《東張西望》在周二晚報道「年初七恢復晚市堂食」取得25.8點高收視，暫列2021年播映以來最高收視第二位，僅次於1月7日（周四）晚報道「臘味圍城齊齊曬」之25.9點收視。

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