朱茵絕密私生活曝光　老公黃貫中大爆女神真實一面慘被罰頂痰罐

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-02 17:57

女神朱茵與老公黃貫中（Paul）相戀13年，二人在2012年結束愛情長跑結婚，並於同年誕下女兒黃鶯，一家三口非常幸福。朱茵與Paul多年來都十分恩愛，早前兩人就激罕拍片放上抖音公開向老公表白放閃，朱茵情深一句：「你知唔知我真係好鍾意你？」即冧暈Paul，網民紛紛留言表示：「給閃盲了。」

朱茵早前公開表白老公。(抖音截圖)

日前他們又趁元宵佳節玩了一個名為「愛情五秒定律」的挑戰，又拍片放了上抖音同大家分享，公開他們的愛情甜蜜事件，Paul更大爆女神真實的一面。當問到朱茵為Paul做過最浪漫的三件事，她說：「煮飯、揸車送佢返工、幫佢開門。」Paul即表示：「係咪覺得我好可憐呢？」朱茵自己亦忍不住爆笑。而Paul被問到老婆令他發脾氣的三個原因，他說：「天氣凍又唔着衫、肚餓又唔食嘢、啲嘢又亂啦、又唔願起身、又遲到......咦，原來可以講到咁多。」流利得有如機關槍式一輪嘴講，朱茵即扮出一副嬲樣問他：「你今晚係咪想頂痰罐呀？」Paul又笑指老婆身上3個最大的地方，就是「眼大、嘴大和志氣大」，朱茵對他的答案感到相當滿意。

一家三口好幸福。(微博圖片)

談到老公婚前婚後的不同之處，朱茵趁機投訴：「以前出街一定會拖實我，依家就會拖囡囡，仲有以前唔會窒我，結婚後就係咁窒。」而講到Paul具備好老公的三個條件，朱茵說：「大力、畀我差遣得，識得整嘢畀我食。」Paul即反問老婆：「你講緊我喎？唔係工人喎？」相當搞笑。最後朱茵於挑戰中落敗，並向Paul獻吻，相當之Sweet。兩人又坦言多年來一起有爭執，但他們都會主動向對方道歉，Paul更有一套「爭吵哲學」：「吵架輸咗，固然係輸，但係贏咗你都有排捱。既然輸贏都係處於輸家嘅狀態，奉勸各位男士最好就唔好同另一半嘈，係咪都認錯先。」

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