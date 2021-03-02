蘇施黃在張國榮面前食最後一支煙　向唐鶴德道歉：而家先知幾難頂

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-02 19:36

蘇施黃（阿蘇）近日開設YouTube頻道《TALK蘇》，最新一集更因為最近有一位好友因肺癌離逝而拍片分享戒煙經驗。

蘇施黃於2000年正式戒煙。（截圖）

阿蘇透露自己曾經有27年煙齡，尤其是在打麻雀時更加是煙不離手，故今次拍片特意向張國榮生前密友唐先生（唐鶴德）道歉：「想當年我廿幾歲成日打麻雀，其中一個我成日同佢講辛苦你，唔好意思，我而家先知幾難頂，呢個係唐先生（唐鶴德），佢唔食煙，但係我哋成日打牌，兩、三枱10個有9個都食煙，唯一佢唔食煙，兩枱人不斷咁食煙，好似黃大仙咁香火鼎盛。」

蘇施黃向唐唐道歉。（截圖）

阿蘇又透露自己最後一支持是在2000年2月16號，於張國榮面前吸的：「夜晚10點幾我不停煙駁煙，到11點幾我嘆緊最後一支煙嘅時候，老友走埋嚟整熄我支煙話：『食埋呢支唔好食嘞！生日快樂！』嗰支就係我最後一支煙，當時唔覺得特別，大概過咗兩年後，覺得啲嘢好食咗，飲啖水都甜啲。」幾年後，她到撒哈拉沙漠參加馬拉松時才對曾吸煙一事後悔莫及，因為自己體能和肺活量嚴重落後友人，深明吸煙對自己身體的禍害。最後她寄語：「戒煙好似要人揻甩鍾意做嘅嘢，食到有一日你覺得夠就唔好食。」

阿蘇（右２）自知因吸煙令肺活量和體能受到嚴重影響。（截圖）

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