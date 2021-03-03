陳曉華同姜濤原來係同學？　齊上彭秀慧戲劇班自我增值

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-03 12:00

彭秀慧開班教戲劇，除有姜濤、《造星3》成員之外，估唔到連無綫小生、花旦都係學生。（ig圖片)

陳曉華去年首次擔正，做劇集《迷網》女主角，惟劇集播出後其演技惹來負評一大堆，為怕再圍剿，陳曉華近月報讀了由彭秀慧擔任導師嘅戲劇班。喺陳曉華上載嘅合照中，只見大半班同學都係與ViuTV關係密切，包括《造星3》Tank、芳芳、右雨及Polly，甚至ViuTV親生仔連姜濤都有份，而彭秀慧去年曾任《造星3》導師，與ViuTV關係密切。

無綫去年開設「Show 8」演技訓練課程，由鄭丹瑞做導師，但鄭衍峰、戴祖儀當時就未有報名。

身為無綫花旦嘅陳曉華喺課堂亦不愁寂寞，因為同公司嘅鄭衍峰以及戴祖儀都有報讀戲劇班，只見一班後生仔關係十分融洽，就算上堂上到凌晨亦無怨言，日前更為彭秀慧慶祝生日。其實過去多年，除了公益金百萬行會令不同電視台的藝員同框外，甚少見無綫藝員與ViuTV藝員咁有交流。其實無綫去年與鄭丹瑞曾開辦網上「Show 8」演技訓練課程，馮盈盈亦係學生之一，不過，當時仲係緋聞男友嘅鄭衍峰就未有一齊報名，如今竟然同兩位小花一齊埋ViuTV人堆，不過，眾人嘅舉動無非都係為咗提升演技，相信方丈唔會嬲。

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同場加映：陳曉華已經唔係「長頸鹿女神」？ 超修長頸部靠絕招突然變短

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