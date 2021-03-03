孖王君馨即興Busking現場勁慘淡　鍾嘉欣自嘲：真係冇人嚟睇

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-03 16:30

二人在街頭Busking。（YouTube）

近日鍾嘉欣的YouTube頻道發布了與王君馨（Grace）在將軍澳海濱Busking的影片，影片中嘉欣表示整件事情都是很即興去做：「今日點解嚟到呢到呢？好難得我喺香港呢段時間一齊收工興起，就決定街頭唱歌啦，我就買咗呢個小露寶（喇叭）搵埋呢個好姊妹，問佢有冇時間，妳又肯陪我癲。沒辦法啦，都係滿足自己一下興奮同開心，難得我哋可以相聚。」

當晚大約11時，加上天雨關係，在開始Busking時，海濱大都是在跑步的市民，影片亦見到沒人停下腳步看她們的演出，嘉欣自嘲：「真係冇人嚟睇」，到最後逐漸有人停下來，但二人已經非常心，嘉欣說：「我哋演唱會完成，終於有5個粉絲，講錯係5個行人同觀眾朋友，所以我哋好高興，我哋都變咗濕水妹妹。聽到咁多歡呼聲同掌聲真係好高興。唔好意思，我哋唱得唔係咁好嘅話，因為我哋真係啱啱先收工，好肚餓，好偶然做呢件事，歌詞都唔識。」雖然影片中拍攝到最高峰只有十人停下觀看她們演出，但這條影片在YouTube擺放了兩日，已經有接近2.4萬點擊，也值得二人高興淋雨淋了一整夜。

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然而其實有不少藝人都曾在街頭busking，包括周柏豪、JW（王灝兒）、釗峰、supper moment等，但若說到最經典必定是張繼聰，因為在2019年2月14日當天，阿聰為了冧老婆謝安琪在街頭演唱了張學友名曲之一《每天愛你多一些》，引來過百人圍觀，阿聰說：「呢件事好熱血，可以講一世畀我老婆，呢首歌送畀我太太。」謝安琪也表現得很幸福的模樣，令不少女性羨慕謝安琪有一位能製造浪漫的老公。

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