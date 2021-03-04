TVB與三大唱片破冰為劇集歌解凍？　盤點歷代經典主題曲歌手

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-04 07:30

大約在過去10年，TVB劇集的片頭/片尾曲幾乎都由幾位歌手包辦，例如是吳若希、譚嘉儀、胡鴻鈞等，而出爐TVB歌后菊梓喬更加是近年出現得最頻密的歌手，其主唱的《使徒行者2》片尾曲《忘記我自己》更加是現時TVB劇集歌在YouTube點擊率最高的作品，外界更稱她為「星夢一姐」，每晚唔聽過菊姐嘅歌聲都唔安樂。

菊姐是出爐TVB歌后。（IG@hana_kuk）

但隨住無綫終與3大唱片公司華納、Sony Music及環球破冰、新上任成星夢行政總裁的何麗全又向其它歌手開綠燈，菊梓喬的「巿場佔有率」或者受到威脅。其實TVB過去亦喜邀天王巨星為劇集獻唱主題曲，但自從「版稅風波」發生之後就幾乎全數由TVB藝員、星夢歌手及英皇旗下的歌手包辦。

英皇歌手容祖兒獻唱的《On Call 36小時》主題曲《連續劇》非常受歡迎，之後為外購劇《武則天》主唱主題曲《女皇》。（資料圖片）

事實上，能夠為劇集主題曲獻聲是不少歌手的心願，因為電視受眾多，覆蓋率又高，劇集歌曲相對地更容易傳到巿民的耳邊，若劇集叫好叫座，其相關歌曲亦隨之而人氣急升。畢竟只要劇集播放，觀眾就一定會收聽得到，正常20集一套的TVB劇集，一個由頭追到尾的劇迷就要聽足起碼20次了！

立即重溫TVB以前嘅劇集歌手：

+ 8 + 8 + 8

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