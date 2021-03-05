他來自江湖｜周星馳「無厘頭」特式源自一代笑匠：佢係我學習對象

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-05 00:00

吳孟達（達哥）今日（27/2）不敵癌魔病逝，終年70歲。無綫（TVB）為紀念這位出身於TVB，縱橫影視圈接近50年的資深藝人，決定於深宵劇場重播《他來自江湖》（1989）。

周星馳與吳孟達的「無厘頭」演法在《他來自江湖》一傳經典，更令二人被稱為「無厘頭始祖」，即使事隔32年，觀眾在重溫時仍然覺覺得非常有趣。

重溫周星馳演的士司機最抵死的一幕：

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雖然周星馳的演出非常矚目，風頭更勝主角萬梓良，但其實他當時在節目《花弗新世界》中接受黃霑訪問時亦表示自己不明白「無厘頭」的真諦，更透露原來自己「獨特」的演法是從模仿中加以改良而成：「許冠文係我初初做喜劇嘅時候，係搵佢嚟做一個學習對象，例如有啲說嘢嘅方式。其實唔止佢，例如波叔梁醒波都有，總之我見到覺得過癮嘅，我就會做返出嚟。」星爺更表示自己經常「模仿」，除了許冠文及波叔之外，還有李小龍和霑叔，集幾家之大成，間接令星爺大受歡迎。

同場加映：他來自江湖｜吳孟達與周星馳只係配角 因「無厘頭」彈起成經典

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重溫「周星馳X吳孟達」的父子情片段：