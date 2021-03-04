金志洙認校園欺凌　手寫信道歉並決定從《月江之升》下車

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-04 19:31

正在出演韓劇《月升之江》的男演員Jisoo金志洙，日前（2日）捲入校園暴力風波，多位舊同學接連爆料，甚至被爆涉嫌性侵男生。今早金志洙在IG上傳手寫信就事件道歉，表示會用一輩子反省及懺悔。

金志洙被舊同學爆出的黑材料相當多，昨日所屬公司表示會盡全力確認後，今天金志洙就在個人IG承認並道歉。他在手寫信中講到，以前犯下了無法獲得原諒的錯誤，雖然從事演技活動後一路走到今天，但心中一直也過着充滿負罪感的生活，相當後悔已經遲了回頭，所以不安感在內心揮之不去。金志洙最後也提及「因我而受影響的人，我跪下來真誠道歉」，表示會一輩子反省過錯。

金志洙上傳手寫信就校園欺凌道歉。（IG/@actor_jisoo）

由於金志洙正在出演韓劇《月升之江》，他亦有對電視台及劇組造成不便而道歉，並表示不希望日後會出現更多麻煩。自金志洙爆出涉嫌性暴力後，有觀眾揚言要罷睇外，更發起要求他從《月升之江》下車的請願，短時間內已有超過五千人參加。不過金志洙道歉信中未見有提及下車與否，相信暫時難以平息觀眾的怒氣。

根據韓國傳媒晚上報道，一輪討論後金志洙決定從《月升之江》下車，劇組正在尋找合適的演員代替。由於劇集已拍攝18集，因此相信將有大量內容需要重拍，影響甚大。

金志洙未有提及將從《月升之江》下車與否。（劇照）

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