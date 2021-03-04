陳少霞曾為前夫陷經濟拮据住公屋：唔知自己點解會搞成咁

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-04 22:00

陳少霞閒時相夫湊女，過着無憂的少奶奶生活。

有「8億貴婦」之稱嘅陳少霞，95年因電影《哥哥的情人》而出道，隨後獲劉德華賞識被羅致旗下《天幕》製作公司，之後再轉戰電視圈，憑藉《笑傲江湖》、《鹿鼎記》、《狀王宋世傑》而成為一線花旦，不過，陳少霞在2000年時因閃婚澳籍華裔商人而息影，並誕下兩女，唯丈夫生意失敗破產，並在2008年離婚，前夫因病過世後，陳少霞因經濟拮据而搬到天水圍公屋居住。陳少霞其後在教會認識現任丈夫，對方身家估計達8億港元，二人在2016年結婚。

陳少霞於2016年下嫁富商李文輝 ，並無懼做「高齡產婦」 ,42歲時為對方誕下女兒書雅。(FB圖片)

退出幕前多年，陳少霞接受馬浚偉嘅節目《緣來自咖啡 2》訪問時，提到自己在事業上算順風順水，但人生最大的錯折應該是結婚。「離婚後要自己照顧兩個小朋友，嗰個階段係唔知自己點解會搞成咁，好茫然。我由經濟頗好變成咩都無晒嘅嘢人，嗰段日子唔易跨過，但好在自己性格樂觀、易滿足。拍劇帶比我嘅名利係好多，但做藝人係辛苦。跌落嚟之後要照顧小朋友，先明白原來搵工係咁艱難，因為以前咩都有人安排好晒。」

前夫財困時，陳少霞曾傾盡儲蓄作出經濟支持，其後她亦不幸患上甲狀腺亢奮，大女亦患上糖尿病。

陳少霞表示曾嘗試做地產，但並不成功，最後轉行做珠寶，並學到不少有關常識。對於未來的計劃，陳少覆表示由於細女只得15個月大，加上體力與心力有限，所以只能揀最重要嘅事情來做。「傳福音之外，都想讀神學，另外亦報咗中醫科程。」

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