陳嘉倩驚曱甴因童年陰影　張紋嘉恐懼事物出乎意料：冇人明我！

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-05 21:30

ViuTV綜藝節目《克服他她它》每集邀請不同嘉賓分享各自恐懼的事物，昨日（4/3）播出的一集請來陳嘉倩、張紋嘉（Crystal）以及陳麗柔（柔柔）擔任嘉賓。陳嘉倩驚曱甴，柔柔則害怕青蛙，主持人王智德（Alton）和邱傲然（Tiger）均表示明白，不過Crystal所恐懼的事物就出乎眾人意料，令她無奈大叫：「冇人明白我！」

Crystal所恐懼的事物就出乎眾人意料。（影片截圖）

陳嘉倩自爆驚曱甴全因童年陰影，她小時候曾被飛曱甴迎面襲擊因而留下陰影。嘉倩被逼轉用曱甴照片作為手機牆紙一星期，她笑言現在已經可以面對曱甴。

而Crystal恐懼的事物，就是日常生活中經常看到的香蕉，只要一見到便會作嘔反胃。驚香蕉的Crystal甚至害怕所有水果，她分享有一位前男朋友的爸爸得知後，特意致電前男友說：「如果你娶咗佢，佢之後點切生果畀你食？」令Crystal不禁反白眼指：「小小嘅嘢都容納唔到我。」隨着眾人的鼓勵，Crystal成功拍下與香蕉的第一張合照。在片尾預告中，Crystal將挑戰吃仿香蕉造型的蛋糕，更令她一度眼泛淚光。

逐格睇Crystal見到香蕉嘅反應：

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