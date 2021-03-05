黃嘉威偷拍與未成年少女性交過程　親認猥褻兒童等18項控罪

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-03-05 21:05

舞台劇導演及演員黃嘉威2018年因涉嫌非禮及製作兒童色情物品被捕，今日（5/3）於高等法院承認對16歲以下兒童作出猥褻行為、製作兒童色情物品罪、16歲以下兒童進行非法性交罪等18項控罪，法官先為他索心理及精神科報告再作判刑，案件押後至本月25日。

案件涉及4名女事主，她們在2014年至2018年期間，年齡界乎13歲至16歲。案情指，4位受害者之一的女童A在13歲時認識被告，被告聲稱自己為攝影師，並邀請A作為模特兒。及後，A被被告約到賓館，先後應要求上露出胸部及私處的性感內衣，以及脫光衣服被拍裸照。被告其後蒙著A的眼睛，著A替他口交，又抓住A的手碰他的下體。

事後，被告多次約A見面，當知道A與男友發生性行為時時，又要求與A性交，A的男友後來發現A與被告的對話，才揭發事件。警方拘捕被告後，發現被告亦拍下女事主B、C、D的照片，其中被告更與當年只有15歲的B性交，而被告亦以隱藏鏡頭拍下過程。

辯方求情指，被告有莫大悔意，又呈上達109封求情信，當中朋友讚揚被告是好人，相信事件會影響他的前途。辯方也承認事件涉多名事主，犯案時間長，案情嚴重，但仍冀可輕判。

案件編號：HCCC237/2020