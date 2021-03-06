婆婆與媽媽2｜媽媽重提小三被鬧　侯佩岑護母：沒有要傷害任何人

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-06 14:15

台灣藝人侯佩岑最近帶上媽媽林月雲﹑老公黃柏俊上內地綜藝節目《婆婆與媽媽2》，正因為如此林月雲過去做小三的情史再度被翻開討論，甚至引起不少網友撻伐。沒想到在最新一集節目中，林月雲竟然主動談起過往，透露從前因為自己的事好害怕影響她，最終令到侯佩岑心疼不已，母女二人更在鏡頭前痛哭。

節目播出之後，林月雲更引來網友們的指責，認為她再提起過往事根本在別人的傷口灑鹽。未知是否因為看見網上的評論，侯佩岑深夜在facebook寫下長文，揚言同媽媽上節目只是想留下更多美好回憶而已，沒有想要傷害任何一個人，事件隨即登上微博熱搜，引來廣泛討論。

侯佩岑帶媽媽同老公上節目。（《婆婆與媽媽2》微博圖片）

在節目中母女二人閒談過往，林月雲更為自己當年事向侯佩岑道歉，事關自己的事的確令女兒受到好多輿論。而侯佩岑聽到媽媽的訴說已經開始哽咽道：「其實我知道大人的世界並不容易，可是你已經盡你所能，讓我可以感受到童年都是快樂的，回想起來，我的家還是滿滿的愛，是我長大才知道說，原來成年人的世界是多麼不容易，所以你也盡了你的全力保護我，在那個狀態之下，沒有感受到這些壓力。」隨即林月雲抱着女兒揚言好多事已經不用再作出解釋，剩餘的時間做一些該懺悔的事就可以。

媽媽談起過往痛哭。（影片截圖）

正因為林月雲再談起過去，不禁令網友覺得會再次勾起受傷家庭的事，似乎不應該再拿當年事出來討論，同時覺得她們有炒作話題之嫌。未知侯佩岑是否看見網友的評論就在facebook發文，強調是次帶媽媽上節目只是因為想有一個快樂回憶而已：「媽媽年紀大了，很久沒有上螢光幕，也很少與她同台。這次節目邀約，我原想可以留下許多的回憶，即使是在鏡頭前聊天，都是很真誠的抒發心情，沒有想要傷害任何人。」還表示為大家帶來種種紛擾，她由衷感到抱歉。

侯佩岑表示帶媽媽上節目只是想有一個回惚而已。（《婆婆與媽媽2》微博圖片）

現年70歲的林月雲曾是台灣中視當家花旦，但先後介入著名製作人侯世宏同讚泰集團已故創辦人邱嘉雄的婚姻，且同兩人的元配皆是閨蜜。另外，在同侯世宏未婚先孕就誕下侯佩岑，二人分開之後她才同邱嘉雄展開長達逾30年的不倫戀，甚至繼承了對方大部分遺產，反觀髮妻蔡貴照要靠宗教信仰，來彌補感情創傷。

林月雲曾介入別人家庭。（《婆婆與媽媽2》微博圖片）