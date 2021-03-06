王牌對王牌︱《上陽賦》負評不斷口碑差　章子怡自爆在意豆瓣評分

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-06 23:10

國際巨星章子怡最近推出首部主演的電視劇《上陽賦》話題不斷，在劇集未播出之前大家都非常期待的，但萬萬沒想到播出之後負評不斷，除了她被指以超過40歲之齡扮演16歲純情少女，缺乏青春感之外，劇集的節奏太慢等等，讓觀眾紛紛棄劇。近日，章子怡上綜藝節目《王牌對王牌》時，就開腔談及網友的評論，原來她是非常在意豆瓣評分的。

章子怡首部劇集《上陽賦》收視同口碑斬一般 。（《上陽賦》微博圖片）

作為出道多年的藝人，章子怡見過許多風風雨雨，而她亦會看網友們的評論，強調人生經歷了許多高高低低，所以都能接受大家的批評，不過對於惡意傷人的評論她是不能接受的。另外，她還講道非常在意豆瓣的評分，知道劇集的分數不如意，不過她對劇集有信心：「我這戲剛上的時候有很多的說少女感什麼的這些事，而且開畫我們打分給我們打的也挺低的才5.8分，對於我們來說豆瓣上的這個分數是很重要的，所以那個東西是讓人稍微有一點灰心吧！就是我們好像還沒有太多人去看到它的時候，就已經給它判了一個死刑，你心裡會覺得我們掙扎了那麼久，然後面臨的是這樣的一個情況，但是也都會過去吧，也許慢慢的那個分又上來呢？但是我們確實會在意，因為大家是用心的。」雖然章子怡對劇集有信心，不過《上陽賦》已經播畢收視同口碑都一般，目前在豆瓣評分亦只有6分而已，看來觀眾們對該劇始終不抱興趣。

章子怡好在意豆瓣評分。（影片截圖）