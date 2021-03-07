吳孟達設靈｜二弟憶亡兄吩咐別帶母親來探病：見到佢咁辛苦會傷心

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-07 18:15

吳孟達 （達哥）於2月27日不敵癌魔逝世，終年70歲，達哥的家屬今日於紅磡世界殯儀館為他設靈，並以基督教形式進行，翌日早上舉行告別儀式，禮畢後靈柩隨即移往柴灣歌連臣角火化場舉行火化禮。

一直低調的達哥家人，甚少接受訪問，今日（7/3）他們向外界發出新聞稿，以「永遠懷念吳孟達(1952-2021)」為題，向眾人表示謝意。

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達哥二弟吳利達與田雞在殯儀館門外接受傳媒訪問時向傳媒表示感謝：「咁多年對我哥哥嘅愛護同關注，同埋我以我哥哥為榮，佢對家庭嘅照顧，對父母孝順，兄弟嘅關懷，好朋友個個都對佢讚不絕口，我哋屋企人都會以佢為榜樣。」吳利達透露媽媽今日並無到場，而達哥的仔女亦未到齊，田啟文補充說：「因為隔離嘅問題，亦到有啲因為喺海外。」

達哥二弟吳利達接受傳媒訪問。（葉志明攝）

提到周星馳今日亦有到殯儀館送達哥一程，利達表示亡兄生前與星爺感情要好：「佢哋兩個一路都係好Friend，我哥哥有講過。」問到有關今日家屬公開發出的新聞稿上寫有「不實報道，家人雖有一刻感到不快」方面，吳利達解釋與亡兄的經濟以及分配家產的事情有關，並透露亡兄生前已辦妥，「其實佢本身都好樂觀，都諗住自己可以出到醫院，但係呢樣嘢我諗好多人都估唔到咁快，啲朋友呀。（媽媽知道達哥已經離世？）媽媽最後一日有去睇佢，其實我問過達哥幾次要唔要帶媽咪嚟睇佢，佢就話唔好，原因係唔想媽咪見到佢咁辛苦個樣會傷心，咁事實上我對住佢個幾月都覺得佢好辛苦。但到最後一日都冇辦法喇，都要帶媽咪去見佢，因為以佢咁孝順嚟講，如果最後都見唔到媽咪，佢都會有一個遺憾。」