靚媽圍爐｜孫慧雪分享祖傳懷孕「秘技」：行房後要保持雙腳向上

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-08 08:00

現時38歲的孫慧雪（雪雪）於2016年與羅天彥，翌年7月28日誕下兒子 Riley。表面上，雪雪一家三口過著幸福美滿的生活，但事實上，雪雪的幸福來得不易。早在結婚之前，雪雪就以發現自己患有「子宮肌腺瘤」，嚴重影響生育，日前她在YouTube節目《靚媽圍爐》中就分享了當時的心情：「看醫生嘅時候就已經同我講冇得生，跟住我就喺醫院度爆喊，成個人好似跌咗入去個黑洞入面。」最後雪雪試過打停經針、排卵針，不斷去找醫生診症，「打停經針打到去一個假嘅更年期，係好真實，係真係會有『潮熱』。」

孫慧雪：「醫生話我生唔到BB嘅時候，我係未結婚，但我老公就同我講，有冇都好啦，我哋結婚。」（截圖）

經過多輪的治理，雪雪的子宮肌瘤真的縮少了1cm，亦即時有機會懷孕，但因為停經的關係，雪雪又要再透過打針去將女性賀爾蒙注入體內去回復月經和排卵，最後終於成功懷孕。但其實節目上的三名媽媽孫慧雪、關心妍和張美妮亦曾為懷孕而煩惱，亦試過不少「偏方」；例如張美妮試過計算排卵期去提升懷孕機會、亦嘗試過用加料熱水泡腳，結果卻令自己連續多晚失眠；關心妍更因為虛不受補，導致心律不正又要重新調理；不過最誇張的仍是雪雪嫲嫲教的祖傳「秘技」：「佢哋（行房完）話要唔好落床，然後雙腳要向上，維持十幾分鐘。」

關心妍表示努力7年才成功懷孕。而三位靚媽的結論是，心情才是懷孕最重要的關鍵。（截圖）

由「冇得生」到「有得生」，雪雪經歷幾輪波折，但生育過程仍未言順利，她在節目上更透露曾「作小產」：「我陀到差唔多兩個月嘅時候，突然有一日去洗手間，死啦，流血喎，係真係Feel到滴滴滴，咁我就同我自己講要冷靜啲，因為我老公係比我緊張一百倍嘅人，咁我就深呼吸開門同我老公講：『老公呀，我流血呀』，佢嘅反應係直頭係癲，然後好冷靜咁話，我哋去醫院啦。」由於雪雪「作小產」，醫生建議她要打黃體酮針安胎，繼而將工作停下來，乖乖地待家養胎，最後才大步欖過。

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