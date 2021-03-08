失憶二十四小時．劇透｜張達倫背後有Boss　神秘人物要現身？

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-08 07:00

《失憶二十四小時》第16集劇透。

《失憶二十四小時》上集講到，小豆（劉思希飾）與柏豪（胡㻗飾）約定，到柏豪家親自下廚。小豆到柏豪家樓下，卻見前女友已在其家中，小豆驚愕。耀松（何遠東飾）修理廚房天花燈，意外發現大量現金，雲思（張達倫飾）只好承認這筆錢是貴利財哥擁有，因為不能見光，只好暫時替他保管。一言（譚俊彥飾）的外公李翰滔（胡楓飾）回港，與君瑞（姜大衞飾）鬥氣，更意外發現君瑞仍有大量積蓄，一言質疑贖金非君瑞所付！一言質問君瑞，君瑞唯有和盤托出，一言怒不可遏，討厭君瑞的專制自私。一言向耀中（郭晉安飾）大吐苦水，傷心君瑞陷菲兒（王君馨飾）於不義，耀中好言相勸。

好多錢！（劇集截圖）

即睇上集《失憶二十四小時》精彩內容：

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以下內容有劇透，逃生門在此：

《失憶二十四小時》最新一集講到，翰滔想資助一言公司，一言拒絕。小豆見君瑞失落，答應會與他移民。冠一（方哲翷飾）在文雅（譚凱琪飾）生日當天訂了高級餐廳，安排耀中為文雅慶生。耀松被客人懷疑他偷竊，正在警署調查，耀中無奈爽約。文雅在餐廳獨自等待，時巧遇學勤（吳家樂飾），學勤竟記得她生日，二人互相了解。耀中致電文雅求救，學勤送文雅到警署，耀中醋意大發。耀松透露家中有雲思藏起的錢，耀中找尋卻不見，決定跟蹤雲思，中途卻被一言打擾。一言巧遇雲思後通知耀中，二人跟到一個神秘單位。

知道屋企有好多錢。（劇集截圖）

即睇下集《失憶二十四小時》精彩內容：