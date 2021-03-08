UA院線正式宣佈全線結業：這絕對是一個痛心及艱難的決定

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-08 09:48

疫情影響下各行業受重創，戲院更停業多個月至2月18日先重開，3月7日突然傳出UA戲院結業消息，官網無法登入，UA Cinemas 應用程式亦無法使用。至3月8日早上約9時，UA發出新聞稿並於官網更新，指服務香港市民36年，無奈因疫情及長期的經營壓力，宣佈結束營業。

疫情影響下，戲院被迫停業數月。（UA Cinemas Facebook圖片）

UA Cinemas（娛藝院線）於1985年成立，首間戲院位於沙田新城市廣場，現香港共有六家戲院，分別位於MegaBox 商場、青衣城、東薈城、時代廣場、旺角 Moko及九龍灣淘大花園商場。UA Cinemas是香港第一個院線引入全自動化放映系統及迷你化戲院設計。自疫情爆發後多次傳出財困，早前 UA Cinemas 已宣布 UA K11 Art House 於 2 月 28 日起停業，轉手至 MCL 院線。

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新聞稿全文如下：

然而UA院線官方網站周日（7日）晚上開始沒有更新，至凌晨其官網已無法登入；UA Cinemas 應用程式亦無法使用。網民指周日起已未能在網上訂購UA旗下戲院門票，熱線無人接聽

告別了，UA戲院！

紀愛華 (Ira Kaye) 先生於1985年在香港成立了UA戲院，三十六年來，UA陪伴著大家一同成長，走過不同的人生階段，度過了無數光影時刻，成為大家生活的一部份。

UA數十年來一直用心經營戲院業務，致力提供最優質和專業的戲院服務，竭誠地為顧客帶來極致的觀影娛樂。 可惜，由於疫情及長期的經營壓力，UA遺憾地宣佈於即日起 (2021年3月8日) 全線結業，特此向長期支持UA的顧客鄭重致歉。

這絕對是一個痛心及艱難的決定，我們衷心感謝每一位UA的顧客、同事和合作夥伴過去的鼓勵和支持。

珍重。

2021年3月8日

備註: 為符合法律程序及保障各方利益，UA戲院已啟動清盤程序，個別客戶或合作夥伴如有任何查詢，可致電 3104-1777或 3104-1779。