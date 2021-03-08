三八婦女節︳趙婷《游牧人生》揚威　金球獎歷年僅8位女導演入圍?

撰文： 時光網 最後更新日期： 2021-03-08 23:29

今天是三八婦女節，先祝所有女性朋友們節日快樂！

剛剛過去一周的金球獎，較往年略顯冷清，卻顛覆性地創造歷史，第一次三位女性導演同時提名金球「最佳導演」：趙婷（《游牧人生Nomadland》）、 Emerald Fennell（《超犀女王Promising Young Woman》）、Regina King（《邁阿密的一夜 One Night in Miami》）。最終，趙婷斬獲最佳導演，成為金球獎史上繼芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）後第二位獲得這一殊榮的女性，也是金球獎史上首位華人最佳女導演。

趙婷憑《游牧人生》成為首名獲美國金球獎最佳導演的亞裔女導演，其身世馬上成為大眾的焦點！（按圖了解）▼

+ 4 + 4 + 4

要知道，在過去的77年間，金球獎僅有5位女性獲得過「最佳導演」的提名：芭芭拉史翠珊（《楊朵Yentl 》﹑《潮浪王子 Prince of Tides》）、珍甘比茵（Jane Campion）（《鋼琴別戀The Piano》）、蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）（《迷失東京Lost in Translation》）、嘉芙蓮碧格露（Kathryn Bigelow）（《拆彈雄心The Hurt Locker》﹑《追擊拉登行動Zero Dark Thirty》）、Ava DuVernay（《馬丁·路德·金－夢想之路Selma》） 。女性導演獲得金球獎提名尚屬罕見，更不用說獲獎了。

妮妲莉寶雯於2018年頒發當年金球獎最佳導演時曾打趣道︰「讓我們來看看這份全是男性的提名名單」。（頒獎禮片段截圖）

2018年，《黑天鵝 Black Swan》女演員妮妲莉寶雯（Natalie Portman）頒發當年金球獎最佳導演時曾打趣道︰「讓我們來看看這份全是男性的提名名單」，一語打破了性別平等的「假象」。當晚，芭芭拉史翠珊在宣布金球獎最佳影片時，也斥責了荷里活行業根深蒂固的性別歧視，同時呼籲「我們需要更多的女性導演，需要更多的女性獲得最佳導演提名。」

不隻金球獎，荷里活最高榮譽奧斯卡對女性導演的表彰也同樣吝嗇。在講究人權和平等的荷里活，仍然存在電影公司和製片人限製女性參與拍攝的情況，他們往往認為女性難以承受巨額預算或拍攝電影帶來的壓力。

然而，《神奇女俠Wonder Woman》的Patty Jenkins、《你好，李煥英》的賈玲等，用票房證明了女性導演強大的市場影響力，《浪跡天地》的趙婷則用赤誠的藝術探索證明了女性導演對電影藝術的貢獻。也許，本屆金球獎在開始慢慢改變之前的錯誤觀念。

有分析稱，去年荷里活女性導演的大片數量和市場票房創紀錄，不過，推進性別平等仍任重道遠。自1944年金球獎頒獎典禮以來，共有10部由女性執導的影片讓8位女性獲得最佳導演的提名，僅兩位獲獎，本文將帶領大家一起來了解那些在金球獎上創造歷史的女性導演們。

在男性主導的荷李活導演圈中，這8位入圍「最佳導演」女性導演絕對是衝擊著固有的性別界定！（按圖了解）▼

+ 58 + 58 + 58

【本文獲「時光網」授權轉載。】