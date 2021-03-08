乘風破浪的姐姐2︱成功拾回S身形卻減肥失敗　陳妍希大喊：求放過

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-08 16:30

陳妍希瘦咗好多。（微博）

陳妍希近期參加內地真人show節目《乘風破浪的姐姐2》令她人氣繼《那些年》後再度大增，錄影初期曾公布體重數字，誓言「不瘦十斤（5公斤）不換頭像」，在3月5日已經被淘汰的她，前天（6日）曬出體重計照片，承認還沒達標，還發布了跟經理人的對話圖，並向網友們撒嬌說「求放過」，好讓她能換了微博的頭像，網友們看見陳妍希都這樣說了，紛紛留言寫道「姐想干嘛就干嘛！」、「沒關係寶貝！換個頭像咱們重新開始」、

陳妍希現時微博的頭像。（微博）

在《乘風破浪的姐姐2》中從她登場以來就不斷打破大眾對她的印象，從《那些年》那時候的「好Pure好Ture」的形象，搖身一變成能唱能跳的火辣姐姐，讓一眾觀眾意想不到，成功俘虜不少粉絲。另外官方前幾天與《時尚芭莎》雜誌的合作中陳妍希相中手持扇子，穿上緊身洋裝極為驚艷，雖然減肥不成功，卻成功展示「S」身形，雖然在節目陳妍希出場次數並不多，不過由於節目中期間她很努力減肥，加上衣服配搭，令陳妍希再榮獲「女神」稱號。

+ 5 + 5 + 5

點擊睇陳妍希留言全文及《乘風破浪的姐姐2》旅程：

+ 19 + 19 + 19

同場加映！

孖王君馨即興Busking現場勁慘淡 鍾嘉欣自嘲：真係冇人嚟睇

點擊睇更多二人在街頭Busking相片！

+ 14 + 14 + 14

點擊睇鍾嘉欣靚相：

+ 9 + 9 + 9

點擊觀看王君馨在MV中有多性感：