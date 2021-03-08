彭于晏母親一招解決千年「男人矛盾」　婆媳跌落水原來咁樣化解？

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-08 18:00

彭于晏是不少女性心中的男神。（Instagram@yuyanpeng）

今天（8日）是國際婦女節，不少女藝人都在IG發布新相慶祝，而台灣男神彭于晏亦在IG與母親的合照，並寫了一段千字文表示困擾男人千年的難題，終於得以在國際婦女節這天由母親解決，「有一位老奶奶突然不去跳土風舞了，改為去學游泳，大家都問：『妳怎麼改游泳了?』 老人家無奈的說：「唉！兒子和媳婦吵架，每次媳婦都問：『我和你媽掉水裏，你先救誰？』 我不想為難兒子，所以就學游泳了！」 過段時間小兩口又吵架，老婆又問：「我和你媽掉水裏，你先救誰？」 老公答:「我不用下水，我媽會救妳的，她會游泳。」 老婆不依不饒:「不行，你必須下水。」 老公答：「那妳死定了！我不會游泳，我媽肯定先救我。」

彭于晏這篇文章在網上發布短短3小時，已經獲接近5萬人以上讚好，他更說：「折磨全世界男人的千年難題，終於被偉大的母親破解啦！媽媽最偉大! 祝女神們三八節快樂!」

彭于晏母親解決了困擾男人的千年難題。（IG：yuyanpeng）

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