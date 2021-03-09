蘇施黃為金燕玲租住清水灣豪宅　2500呎連雙露台超實用

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-09 07:00

蘇施黃不時喺廚所拍片，只見廚所空間感十足，放得落一張四人餐桌。（影片截圖）

蘇施黃去年告別商台，並轉戰做YouTuber，開設個人頻道「教煮蘇 This is So good」分享美食之餘，亦教大家煮幾味。日前佢入手全座式焗爐並拍片介紹，個爐雖然吸引，但更吸晴嘅係個廚房。片段中，只見新爐拆箱後，由三名裝嵌工人合力組裝，過程中，大家唔需要「攝位」之餘，就連工人姐姐都可以留喺廚房輕鬆欣賞換爐，足見蘇施黃廚房非常之闊落。

有足夠空間換全座式焗爐。（影片截圖）

其實，蘇施黃早年長居於跑馬地，她亦曾表示過唔會搬離港島區。但在2013年時，佢同金燕玲齊齊搬到位於清水灣嘅老牌大宅，雖然樓齡已達40年，但面積達2500呎，兩廳連雙露台，間隔非常實用。

單位景觀無甚遮擋，前臨綠樹青山，通爽光猛。

除客廳有露台之外，主人房亦有露台。(影片截圖)

而當時搬屋嘅原因，有指係因為蘇施黃類風濕關節炎發作，金燕玲貪新屋有大露台且環境清幽，認為適合養病，且方面蘇施黃返商台開咪，最重要係租金比舊居平一大截。而當時嘅同屋苑鄰居，仲有六叔邵逸夫爵士，同李治廷。該屋苑只有32個單位，每層2伙，單係客廳已經有800呎，氣派與洋房看齊，亦十分適合平日愛煮幾味招呼朋友到家中作客嘅蘇施黃同金燕玲。

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