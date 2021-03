蘇施黃為金燕玲租住清水灣豪宅　2500呎連雙露台超實用

撰文: 鄺鈺瑩 最後更新日期: 2021-03-09 07:00

蘇施黃不時喺廚所拍片,只見廚所空間感十足,放得落一張四人餐桌。(影片截圖)

蘇施黃去年告別商台,並轉戰做YouTuber,開設個人頻道「教煮蘇 This is So good」分享美食之餘,亦教大家煮幾味。日前佢入手全座式焗爐並拍片介紹,個爐雖然吸引,但更吸晴嘅係個廚房。片段中,只見新爐拆箱後,由三名裝嵌工人合力組裝,過程中,大家唔需要「攝位」之餘,就連工人姐姐都可以留喺廚房輕鬆欣賞換爐,足見蘇施黃廚房非常之闊落。

有足夠空間換全座式焗爐。(影片截圖)

其實,蘇施黃早年長居於跑馬地,她亦曾表示過唔會搬離港島區。但在2013年時,佢同金燕玲齊齊搬到位於清水灣嘅老牌大宅,雖然樓齡已達40年,但面積達2500呎,兩廳連雙露台,間隔非常實用。

單位景觀無甚遮擋,前臨綠樹青山,通爽光猛。

除客廳有露台之外,主人房亦有露台。(影片截圖)

而當時搬屋嘅原因,有指係因為蘇施黃類風濕關節炎發作,金燕玲貪新屋有大露台且環境清幽,認為適合養病,且方面蘇施黃返商台開咪,最重要係租金比舊居平一大截。而當時嘅同屋苑鄰居,仲有六叔邵逸夫爵士,同李治廷。該屋苑只有32個單位,每層2伙,單係客廳已經有800呎,氣派與洋房看齊,亦十分適合平日愛煮幾味招呼朋友到家中作客嘅蘇施黃同金燕玲。

點擊睇豪宅環境

+ 9 + 9 + 9

同場加映:袁詠儀家中如Hermès珍藏庫 網友爆料:她也需要配貨