失憶二十四小時．劇透｜姜大衞會黑化？　眾叛親離隨時崩壞

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-09 07:30

《失憶二十四小時》第17集劇透。

《失憶二十四小時》上集講到，翰滔（胡楓飾）想資助一言（譚俊彥飾）公司，一言拒絕。小豆（劉思希飾）見君瑞（姜大衞飾）失落，答應會與他移民。冠一（方哲翷飾）在文雅（譚凱琪飾）生日當天訂了高級餐廳，安排耀中（郭晉安飾）為文雅慶生。耀松（何遠東飾）被客人懷疑他偷竊，正在警署調查，耀中無奈爽約。文雅在餐廳獨自等待，時巧遇學勤（吳家樂飾），學勤竟記得她生日，二人互相了解。耀中致電文雅求救，學勤送文雅到警署，耀中醋意大發。耀松透露家中有雲思（張達倫飾）藏起的錢，耀中找尋卻不見，決定跟蹤雲思，中途卻被一言打擾。一言巧遇雲思後通知耀中，二人跟到一個神秘單位。

知道屋企有好多錢。（劇集截圖）

即睇上集《失憶二十四小時》精彩內容：

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以下內容有劇透，逃生門在此：

《失憶二十四小時》最新一集講到，耀中以為雲思藏起菲兒（王君馨飾），但找不到證據。耀中就家中藏錢之事警告順美（江欣燕飾）要小心雲思，惟雲思早向她交代，兄妹二人吵起來。耀松對官司甚為擔憂，大吃大喝來蓋過忐忑心情，誰料吃得太多壞了身體，耀中與順美好言相勸。翰滔找前夥計聚舊，得知君瑞虧待了從前公司的老臣子；翰滔向君瑞投訴，君瑞因子女均站在翰滔一方而失望。一言幫海晴（湯洛雯飾）的朋友設計裝修，一言與海晴品味相近，惺惺相惜。冠一想耀中和文雅復合，獻計給耀中，誰知卻弄巧反拙。

想提醒佢。（螢幕截圖）

即睇下集《失憶二十四小時》精彩內容：

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