張寶兒孖張寶欣影寫真　造型化妝一手包辦有意朝型師發展？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-09 15:45

張寶兒（Bowie）自從擔任美妝節目《姊妹淘》主持人之後，對於打扮愈來愈有心得，除了自己幫自己化高難度的眼妝之外，似乎更有意往造型師之路發展。日前她與妹妺張寶欣（Boanne）在石灘影一輯強勢女王風格的寫真照，原來兩人身上的造型均出自Bowie之手，高水準到媲美專業造型師的作品。

張寶兒和張寶欣在石灘影一輯強勢女王風格的寫真照。（Instagram：@_bowiecheung）

Bowie在Instagram發文寫道：「人大了，更加覺得女人是一個強韌的天賦職業，從事業到家庭到自身都有很多需要兼顧，每件都可以花上所有時間，需要全心全意才能做好。﻿」她亦一併附上攝影師、髮型師以及服裝品牌的名單，其中一項「Style by Me」則透露了原來這輯照片的造型設計及化妝都由她本人包辦，獲網民大讚好厲害。

張寶兒發文中一項「Style by Me」則透露了原來這輯照片的造型設計及化妝都由她本人包辦。（Instagram：@_bowiecheung）

張寶欣稱張寶兒是stylist。（Instagram：@boannecheung）

點擊觀看更多張寶兒的照片：