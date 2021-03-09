師父有請｜張曦雯自爆選完華姐曾拒續約　轉做模特兒：行過內衣騷

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-09 19:11

2013年因參加《國際中華小姐競選》而加入無綫嘅張曦雯，去年終於在《木棘証人》擔正做女一，總算係捱出頭。不過，喺最新一集嘅《師父有請》當中，張曦雯就自爆其實選完華姐之後，樂易玲曾經以拍劇為條件，同佢傾合約，但無奈當時嘅張曦雯想外闖，結果……「其實我選完華姐之後有機會拍劇，我同樂小姐傾約時，小姐有用劇去哄我，想我簽嘅，但嗰時我唔識諗，所以我贏咗之後嗰年係無簽嘅，想自己做MODEL，出去闖闖。跟住返嚟簽返已經太遲，之後一直無得拍劇，一直做明珠台。我覺得嗰段經驗係重要嘅，因為嗰時就算簽咗，接嚟拍都未必……可能做次主角就拜拜。」張曦雯話自己做model時其實已經開始沒落，行最多嘅係內衣褲騷：「catwalk台又有、婚紗展有時會著泳衣，我有幫過TVB周刊影內衣照，某個情人節特輯，不過咁耐以嚟都無人搵到。」

擔任MODEL期間曾影過內衣照片。（網上圖片）

張曦雯話自己做model時,不時會行內衣騷,。(影片截圖)

節目中，張曦雯亦與李佳芯、高海寧提到台慶排位一事，高Ling坦言入行時被安排企到最後，而李佳芯加入無綫初期，則被安排企到最尾、最角落的位置。至於張曦雯因為華姐嘅原因，一嚟就進佔第7行。問到會唔會身在人海之中，會唔會都望一主旁邊嘅同事，並心諗「我終於同佢並排時」，張曦雯表示：「對自己定位唔係好清楚，因為自己睇自己，所以會睇旁邊嘅人，原來我都有呢個分量，就覺得幾成功。」而高海寧就話同台慶提名一樣，都係一件開心事。

MODEL時期拍照亦好大膽。（網上圖片。）

張曦雯2020年嘅台慶排位。(資料圖片)

歷年來張曦雯（Kelly）每逢大騷都會適心打扮，其中幾套還十分之養眼：

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2019年嘅台慶排位：