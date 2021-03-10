失憶24小時．劇透｜譚凱琪吳家樂澳門過夜　郭晉安被派綠帽？

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-10 07:30

TVB劇集《失憶24小時》第18集劇透。

《失憶24小時》上集講到吳中（郭晉安飾）以為伊雲思（張達倫飾）藏起Freeya（王君馨飾），但找不到證據。吳中就家中藏錢之事警告吳順美（江欣燕飾）要小心伊雲思，不過伊雲思早向她交代，兄妹二人吵起來。肥松（何遠東飾）對官司甚為擔憂，大吃大喝來蓋過忐忑心情，誰料吃得太多壞了身體，吳中與吳順美好言相勸。蒙一言公公（胡楓飾）找前夥計聚舊，得知Peter（姜大衛飾）虧待從前公司的老臣子，他向對方投訴，而Peter因子女均站在公公一方而失望。蒙一言幫Dr.Nam（湯洛雯飾）的朋友設計裝修，兩人品味相近，惺惺相惜。一哥（方哲翷飾）想吳中同Maya（譚凱琪飾）復合，獻計給吳中，點知卻弄巧反拙。

Dr.Nam（湯洛雯飾）好冧。（YouTube影片截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

最新一集講到Maya答應馬醫生（吳家樂飾）的邀請往澳門玩樂，更共度一宵。吳中得知後怒不可遏，兩人大吵。蒙一言公公臨走前留下一筆錢給他，讓他可買回公司。蒙一言提出回購股份，點知Ted（黃建東飾）卻坐地起價！豆豆（劉思希飾）與簡醫生（胡㻗飾）相約吃飯，見哥哥蒙一言酒醉，得知他為錢所苦，豆豆以自己之名向Peter借錢，卻被識破。

Maya同馬醫生在澳門過夜。（YouTube影片截圖）

一哥在美國玩得開心，不記掛吳中，吳中怕妻兒也離棄自己，決定要大賺一筆，拿回尊嚴。蒙一言找吳中傾訴喝酒，遇到Ted與女伴Coco（楊埕飾），吳中亦被激怒，戲言為一言教訓他！

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