電競手豔遇特別多？　鍾培生：我打機就打機，溝女就溝女

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-09 19:20

鍾培生透露亞洲地區嘅電競選手，年收入可達７位數。「香港有好幾位都去到7位數。」（影片截圖）

鍾培生最近因與林作嘅「終極一戰」而成為熱話人物，最新一集嘅《#後生仔傾吓偈》搵咗佢做嘉賓，他在節目中提到自己嘅正職係電競公司創辦人兼行政總裁，現年30歲嘅佢，打機年資逾20年，曾經有唔少Game都世界排名第一，不過講到點解會接觸到遊戲機，鍾培生嘅答案都幾估佢唔到，他說：「我以前係媽寶，當時喺溫哥華，我媽日日打麻雀我就日日喊，當時佢同肥姐打，欣宜就佢比咗部家用遊戲機我打，一齊玩，於是就開始愛上打機。第一次阿媽打麻雀我無喊，應該係超任。」換言之，欣宜改變了鍾培生嘅人生。

鍾培生之所以會打機，竟然係因為欣宜!( IG圖片)

節目中，有後生女提到屋企人不時科金打機，鍾培生就話曾經遇過一名男子，課金30萬，為嘅係爭伺服器第一，最後搞到連婚都結唔成，所以佢都有拍片勸大家唔好亂花錢。問到打機叻嘅男仔，會唔會特別吸引，又或者豔遇特別多？鍾培生表示早年佢打到世界排名第一時，確實有唔少女仔因為佢嘅技術而add佢。「我好專業，打機就打機，溝女就溝女， 我好少同女仔打機，亦好少同現實朋友打機，只會與同級嘅人打機。」佢仲話如果有女仔用請教打機作借口埋身，佢會請對方睇佢所拍嘅影片。

同場加映：鍾培生林作記者會30句金句