Netflix全球訂戶數疫情下創新高　香港區公關工作竟「無人駕駛」

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-03-10 00:08

世紀疫情持續超過一年，徹底改變都市人的生活習慣，很多消費者情願留在家中「煲劇」和「睇戲」，變相帶挈串流影音平台的生意額。堪稱「全球一哥」的Netflix於今年一月底公布2020年第四季的統計數字，雖然面對迪士尼的Disney+、蘋果的Apple TV+、AT&T的HBO Max、亞馬遜的Prime Video，以及Comcast的Peacock等對手的激烈競爭，然而該季度仍然錄得超過850萬的新增訂戶，較預期多出250萬戶，令到去年年底的全球訂戶總數首度升穿兩億大關。 至於香港，Netflix自2016年「落地」之後從未對外公開用戶數量，參考網站流量統計網站Alexa於去年10月底的資料，netflix.com於香港地區的流量，排名第24位，如果只計算影片串流平台，netflix.com排名第二，第一位是youtube.com，而後者在香港地區的總排名則位列第二名，第一位是google.com。就此而言，香港地區的Netflix用戶看來不少，不過素來專責應對傳媒查詢的公關部門，來到2021年經已完全進入「無人駕駛」狀態，如記者有事查詢，根本沒人處理，令人震驚。 撰文：游大東

2020年第四季，Netflix的全球總訂戶數量升穿兩億大關！（Getty Images）

記者於今年2月初收到Netflix那邊負責傳媒聯絡工作的Publicity Specialist（對外事務主任）以短訊通知，指自己已離職，「如果有同劇集相關嘅查詢可以參考返Netflix Media Center (http://media.netflix.com/)， 如果有其他緊急查詢可以聯絡pr@netflix.com，再次謝謝你對Netflix的支持！」但沒有交代誰人接手工作。

相隔一個月，記者再以WhatsApp短訊，聯絡現正身處新加坡、一直以來在Netflix總部負責對外事務的Originals Publicity Manager（原創內容對外事務經理），可惜收到的回覆是：「是和Netflix有關的事情嗎？因為我已經離開Netflix了。我不知道現在誰負責香港，可以到Media Centre寫信（電郵）過去問問。」至於現時究竟由誰負責香港地區的傳媒聯絡，對方僅回答：「我也不清楚規劃，不好意思。」

2018年多位香港記者獲邀飛往新加坡，出席Netflix首次在亞洲舉辦的內容發布大會「See What's Next: Asia」，當時就連身為行政總裁的Reed Hastings也有現身會場。（Getty Images）

Netflix 2018年於新加坡金沙會議展覽中心舉行首次亞洲內容大會「See What's Next: Asia 2018」，《紙牌屋》（House of Cards）的女主角羅賓活麗（Robin Wright）、《屍戰朝鮮》（Kingdom）男主角朱智勳、在《Busted！韓星齊鬥智》演出的朴敏英等均有份有份出席。（資料圖片）

據了解，原本跟Netflix總部簽訂外判合約，以代理方式負責香港地區傳媒聯絡與機構傳訊工作的團隊，已於2020年12月底合約完結後，不再為Netflix服務，變相現時香港傳媒如果就原創劇集和電影的內容，包括推出日期、邀約訪問等事情有任何疑問，是真的無人可問，而PR工作「無人駕駛」的情況已持續了好一段時間，當初有份為Netflix在香港建立公關工作的團隊成員，眼見現時的凋零狀況不無感慨。對方又指，除了香港之外，越南地區的Netflix亦只有專員負責日常運作，但沒有設立落地的公關團隊，增加自製內容獲得更多曝光機會。

事實上，過去香港地區的Netflix公關團隊，曾經獲安排該代理公司位於牛頭角的總部看試片，亦曾於2018年邀請多位香港記者，飛往新加坡出席Netflix首次在亞洲舉辦的內容發布大會「See What's Next: Asia」，於當地訪問演員和導演，包括《屍戰朝鮮》（原稱《李屍朝鮮》）的男主角朱智勛、導演金成勳和編劇金銀姬，以及《毒梟：墨西哥》（Narcos: Mexico）兩大男主角之一的戴高路拿（Diego Luna）和米高賓拿（Michael Pena）等等，亦試過飛往馬來西亞出席吳慷仁主演的劇集《彼岸之嫁》探班活動。但2019年8月開始，Netflix的香港區facebook專頁已再沒更新，2020年因為疫情肆虐，上述宣傳活動更全面叫停，加上外界一直有傳Netflix其實不看重香港市場，未知今次是否再加上減省開支的需要，才會出現這種「冇PR」的尷尬情況。

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