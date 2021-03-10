梅根父親受訪竟唱反調　力撐王室沒有種族歧視：可能只是個蠢問題

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-10 12:45

梅根與哈里王子接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的獨家專訪日前於美國時間周日晚播出，訪問內容震撼全球，更令英國王室因種族問題及忽略梅根的精神問題而受批評。而梅根的父親Thomas Markle昨日接受訪問時就為王室辯護，強調王室不是種族歧視，並指梅根表示有王室成員擔憂兒子阿奇的膚色可能只是一個「愚蠢的問題」（dumb question）。

梅根父親Thomas Markle接受英國獨立電視（ITV）訪問時，透露自己非常尊重王室，亦不認為王室內的人帶有種族歧視，強調：「寧願相信美國洛杉磯、加州存在種族主義，但不覺得英國人是種族歧視主義者。」至於有關阿奇膚色的問題，希望這只是王室某個成員所問的蠢問題。

其實自哈里和梅根於2018年結婚後，Thomas便沒再與兩人有任何聯絡。不過今次他在訪問中重提當年沒聽從王室意見，在梅根和哈里大婚前不斷接受媒體採訪，並指自己因此事而深感後悔，亦為此事向梅根和哈里道歉近百次，可惜兩人根本沒有理會他，更將哈里於十多年前大醜聞「擺上枱」：「我再怎樣犯錯也不會像哈里王子般在裸體泳池玩，和打扮成希特拉。」

英國《太陽報》在2005年曾刊登哈里王子身穿納粹軍服的相片。（網上圖片）