黑澀會Albee被點名加入主持綜藝節目　曾施搞笑性暗示嚇沈玉琳

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-11 00:30

台灣綜藝節目《飢餓遊戲》官官臉書日前貼出一則確定要加入「女主持人」的訊息，開放讓粉絲們敲碗，立刻湧入網友留言點名，短短幾天就有上萬人按讚，留言數更達2000多則，還意外釣出許多女藝人回應。

王思佳曾在節目中穿韓服被說成黑山老妖，效果十足，一被網友點名，本尊就來留言：「姥姥的詛咒，誰想試試？」馬上引起迴響：「飢餓剋星女主角一定要的」、「姥姥都留言了怎麼能不推」。

許多曾來上過《飢餓》的女來賓紛紛被Tag點名，像是Albee范乙霏、徐凱希、謝忻、Una等，沒想到釣出女星本尊回應。Albee表示：「我來了！先去旁邊練腿。」謝忻則附和：「我先去旁邊練胸。」常來上節目的李懿也自告奮勇：「有這回事，那我來報名了。」已為人母的貝童彤則說：「飢餓遊戲十分適合地方媽媽！挨餓瘦身、運動雕塑、旅遊放風。」

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對於女主持人選，網友熱烈敲碗「雙孟組合」、「童協CP」、「芹仁配」等，王仁甫開玩笑比喻：「偶爾如果可以放假（出門錄影），能夠不要繼續上班嗎？」許孟哲也搭腔：「如果玩遊戲真的殺紅眼，回家不知道怎麼交代。」對於確定增加女主持人，孫協志表示：「樂觀其成。」認為只要個人特色鮮明，加入都有助益，只是《飢餓遊戲》賽制嚴格，關卡極具挑戰，主持人除了要能耐住飢餓，王仁甫覺得還必須具備一個特點：「一定要聰明，不然我每次都被說奸巧，我希望有個人可以來分擔。」

「狼人殺女神」徐凱希亦被網民點名加入主持陣容，點圖放大看更多她的美照👇👇👇

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長腿女星李懿亦自告奮勇要求加入，點圖放大看更多她的美照👇👇👇

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孫協志在上月21日發文表示：「過去飢餓遊戲還能得到金鐘入圍的肯定，著實給了我們所有人一劑強心針，辛苦卻值得但這兩年卻連個入圍的邊都摸不著，說實在真的錄的心力交瘁啊，過完年是新的開始，這時候要做主持陣容的變動也是必然的。」讓觀眾擔心是否節目更換主持人，對此中視回應：「新成員的人選，三帥表示尊重製作單位的決定，只強調還是要以觀眾朋友為主，希望未來主持陣容在默契、視覺是可以加分。至於新血加入的時程，因為人選要能配合外景，還要接受限食規則，確實不容易找，所以還要一點時間。」

孫協志上月發文談《飢餓遊戲》。（IG@tonysun.ig）

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