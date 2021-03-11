璀璨帝國｜失婚女強人Kelly宣布同男友分手︰努力成為最好的自己

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-11 13:30

有現實版《我的超豪男友》之稱的Netflix真人騷影集《璀璨帝國》（Bling Empire），於今年1月上架後引起極大迴響，就算節目第一季已經播完，仍不時成為網民熱烈討論的話題。節目除了讓觀眾窺探這些有錢人的生活，節目監製Kelly跟Andrew在節目中的離離合合亦成為焦點。繼早前兩人在Instagram放閃後，再於昨日宣布正式分手，結束5年情。

Kelly同Andrew宣布正式分手，結束5年情。（IG/@kellymili，andrewgray）

兩人分別在IG上載合照，並留言寫道：「在過去的5年半期間，Andrew與我分享了美好的時光，我對他充滿尊重和愛意，並將會永遠珍惜所留下的回憶。但我們已經作出艱難的決定，決定彼此的生活中正式分開，我倆都很高興能經歷一段讓我們成長和學習很多東西的關係。展望未來，Andrew和我計劃繼續努力成為最好的自己，感謝你們一直以來的支持及讓我們分享我們的旅程。我們懇請你們在過渡期間尊重我們的隱私。」

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不過有大批劇迷都紛紛留言表示兩人過一陣子必定復合，亦有人認為由於Kelly是《璀璨帝國》的監製，猜測兩人分手其實只是為第二季鋪路，所以根本不會關注他們是否真的分手。不過有支持Kelly的粉絲就直言支持偶像跟Andrew分手，離開這段有毒的關係（toxic relationship）。